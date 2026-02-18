إعلان

توضيح مهم لوزير الطيران بشأن طرح المطارات للقطاع الخاص

كتب : محمد أبو بكر

11:00 م 18/02/2026

الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران

كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن المطارات المصرية تُعد من الأصول السيادية للدولة وليست مطروحة للبيع، مشددًا على أن التوجه الحالي يقتصر على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في إدارة بعض الأنشطة التجارية والخدمية، بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات ورفع كفاءة التشغيل داخل المطارات.

وأوضح الوزير أن هذا التوجه يأتي في إطار تعظيم الاستفادة من خبرات القطاع الخاص، دون المساس بملكية الدولة أو سيادتها على أصولها الاستراتيجية، وبما يحقق التوازن بين التطوير والحفاظ على الأصول الوطنية.

وأشار وزير الطيران المدني إلى أن مطار الغردقة الدولي يمثل أولى محطات برنامج الطروحات الحكومية في قطاع الطيران، وذلك بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، ضمن خطة تستهدف جذب شريك استراتيجي لإدارة وتشغيل وتطوير المطار.

وكشف الوزير أن نحو 68 شركة وتحالفًا عالميًا متخصصًا قاموا بسحب كراسات الشروط، تمهيدًا للدخول في مراحل الطرح واختيار الشريك الأنسب، مؤكدًا أن التجربة ستخضع للتقييم الشامل قبل التوسع في تطبيق النموذج على عدد من المطارات المصرية الأخرى، وفقًا للنتائج التي سيتم تحقيقها.

