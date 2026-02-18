إعلان

الأزهر يطلق حملة للرد على الشبهات المثارة حول السنة النبوية

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

10:52 م 18/02/2026

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أطلق الأزهر حملة توعوية بعنوان «وعي»؛ للرد على الشبهات المثارة حول إنكار السنة النبوية والتشكيك في أمور الدين، عبر محتوى علمي موثق يقدمه نخبة من علماء وباحثي الأزهر بأسلوب رصين ولغة ميسرة تراعي مختلف فئات الجمهور، خاصة الشباب.

وتستهدف حملة «وعي» تحصين الشباب من الشبهات التي تُثار حول إنكار حجية السنة، وترسيخ الفهم الصحيح للدين بالحجة والدليل، في إطار رسالة الأزهر في نشر الوعي وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال.

وتتضمن حملة «وعي» إنتاج فيديوهات قصيرة تُنشر عبر المنصات الرقمية الرسمية للأزهر، تتناول أبرز الادعاءات حول السنة النبوية، وتقدم ردودًا علمية موثقة، بما يسهم في تعزيز الثقة في مصادر التشريع الإسلامي وحماية المجتمع من الأفكار المغلوطة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأزهر السنة النبوية حملات توعوية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بيان عاجل من النيابة العامة بشأن واقعة مقتل محامية نبروه
حوادث وقضايا

بيان عاجل من النيابة العامة بشأن واقعة مقتل محامية نبروه
قبل سحور أول رمضان.. العثور على جثة مُسنة في بورسعيد
أخبار المحافظات

قبل سحور أول رمضان.. العثور على جثة مُسنة في بورسعيد
رسمياً.. الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر لرمضان 1445هـ - 2026م
جنة الصائم

رسمياً.. الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر لرمضان 1445هـ - 2026م
مجلس الأمن يعقد اجتماعا بشأن غزة قبل انعقاد "مجلس السلام" برئاسة ترامب
شئون عربية و دولية

مجلس الأمن يعقد اجتماعا بشأن غزة قبل انعقاد "مجلس السلام" برئاسة ترامب
بسبب إطلاق صواريخ.. إيران تصدر تحذيرات للطيارين
شئون عربية و دولية

بسبب إطلاق صواريخ.. إيران تصدر تحذيرات للطيارين

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مواعيد وقنوات مسلسلات رمضان 2026 .. كل ما تحتاج لمتابعة الدراما الرمضانية
رسمياً.. الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر لرمضان 1445هـ - 2026م
خاص| الحد الأدنى لفدية الصيام هذا العام2026.. أمين الفتوى يوضح
رسالة رمضانية من ترامب: تهنئة وإشادة والتزام ودعاء بالوحدة والسلام
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة