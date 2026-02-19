ارتفاع أسعار النفط اليوم الخميس وسط مفاوضات أمريكية إيرانية



وكالات

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، وسط تقييم الأسواق للجهود التي تبذلها الولايات المتحدة وإيران لحل خلافهما رغم تكثيف أنشطتهما العسكرية في المنطقة الرئيسية لإنتاج للنفط.

وبحلول الساعة 09:45 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" لشهر مارس المقبل بنسبة 0.26% إلى 65.36 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" لشهر أبريل المقبل بنسبة 0.23% إلى 70.51 دولار للبرميل.

واستقر المؤشران على ارتفاع بأكثر من 4% عند التسوية أمس الأربعاء مسجلين أعلى مستوياتهما منذ 30 يناير الماضي، في وقت يقوم فيه المتعاملون بتقييم احتمالات حدوث اضطرابات في الإمدادات وسط مخاوف من صراع بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال البيت الأبيض أمس الأربعاء، إن محادثات إيران في جنيف هذا الأسبوع حققت بعض التقدم، لكن لا تزال هناك خلافات حول بعض القضايا، مضيفا أنه من المتوقع أن تعود طهران بمزيد من التفاصيل في غضون أسبوعين، وفقا لروسيا اليوم.