أكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لإعادة هيكلة المجال الجوي المصري.

وأوضح "الحفني"، أن الوزارة تعمل ضمن خطتها لإعادة هيكلة المجال الجوي على إعادة توزيع المسارات الجوية بما يقلل من المسافات المقطوعة ومدة الرحلات، وهو ما يسهم في خفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى تعزيز قدرة مصر على جذب مزيد من الحركة الجوية العابرة فوق مجالها الجوي.

وأوضح وزير الطيران المدني، أن هذه المبادرة تأتي ضمن رؤية متكاملة لتطوير البنية التحتية للمراقبة الجوية والملاحة، عبر الاعتماد على أحدث الأنظمة والتقنيات العالمية، لضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية مع الالتزام بمعايير السلامة الجوية الدولية.

