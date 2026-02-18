كشف مصدر مسؤول بالشركة المصرية لنقل الكهرباء أن لجنة الاختبارات بالشركة عقدت مؤخرًا جلساتها لاختيار الأفضل من بين أربعة مرشحين لشغل وظيفة رئيس قطاعات الموارد البشرية، وذلك في إطار الإجراءات التنظيمية لاختيار القيادات وفق معايير الكفاءة والخبرة.

وبحسب المصدر، في تصريحات لمصراوي، فإن أعمال اللجنة التي انعقدت داخل الشركة المصرية لنقل الكهرباء شهدت استعراض ملفات المرشحين وتقييم خبراتهم المهنية وسجلاتهم الوظيفية، إلى جانب إجراء المقابلات والاختبارات اللازمة التي تنافس فيها أربعة مرشحين، منهم اثنان من الشركة وآخران من خارجها.

ونوه إلى أنه تم الاتفاق داخل لجنة الاختبارات على حجب نتيجة المسابقة وعدم إعلانها في الوقت الحالي، مع التوصية بإعادتها مرة أخرى، دون الإفصاح عن الأسباب الرسمية لذلك حتى الآن.

ويأتي هذا القرار في ظل أهمية قطاع الموارد البشرية ودوره المحوري في إدارة وتنمية الكوادر، حيث يترقب العاملون بالشركة حسم الموقف خلال الفترة المقبلة، سواء بإعادة طرح المنافسة أو اتخاذ قرار جديد بشأن شغل المنصب.