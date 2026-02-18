إعلان

مصدر: حجب نتيجة اختيار رئيس قطاعات الموارد البشرية بـ"نقل الكهرباء"

كتب : محمد صلاح

08:00 ص 18/02/2026

الشركة المصرية لنقل الكهرباء

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف مصدر مسؤول بالشركة المصرية لنقل الكهرباء أن لجنة الاختبارات بالشركة عقدت مؤخرًا جلساتها لاختيار الأفضل من بين أربعة مرشحين لشغل وظيفة رئيس قطاعات الموارد البشرية، وذلك في إطار الإجراءات التنظيمية لاختيار القيادات وفق معايير الكفاءة والخبرة.

وبحسب المصدر، في تصريحات لمصراوي، فإن أعمال اللجنة التي انعقدت داخل الشركة المصرية لنقل الكهرباء شهدت استعراض ملفات المرشحين وتقييم خبراتهم المهنية وسجلاتهم الوظيفية، إلى جانب إجراء المقابلات والاختبارات اللازمة التي تنافس فيها أربعة مرشحين، منهم اثنان من الشركة وآخران من خارجها.

ونوه إلى أنه تم الاتفاق داخل لجنة الاختبارات على حجب نتيجة المسابقة وعدم إعلانها في الوقت الحالي، مع التوصية بإعادتها مرة أخرى، دون الإفصاح عن الأسباب الرسمية لذلك حتى الآن.

ويأتي هذا القرار في ظل أهمية قطاع الموارد البشرية ودوره المحوري في إدارة وتنمية الكوادر، حيث يترقب العاملون بالشركة حسم الموقف خلال الفترة المقبلة، سواء بإعادة طرح المنافسة أو اتخاذ قرار جديد بشأن شغل المنصب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الشركة المصرية لنقل الكهرباء

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد زواج دام 7 سنوات.. "عبير" تطلب خلع زوجها بسبب تواصله مع زوجة مديره
حوادث وقضايا

بعد زواج دام 7 سنوات.. "عبير" تطلب خلع زوجها بسبب تواصله مع زوجة مديره
الفاتيكان يعلن عدم مشاركته في مجلس السلام برئاسة ترامب
شئون عربية و دولية

الفاتيكان يعلن عدم مشاركته في مجلس السلام برئاسة ترامب
"كاسبرسكي" تحذر من فيروسات خطيرة في هواتف أندرويد الجديدة.. ما القصة؟
أخبار و تقارير

"كاسبرسكي" تحذر من فيروسات خطيرة في هواتف أندرويد الجديدة.. ما القصة؟
بالصور| صلاة التراويح الأولى من المسجدين الحرام والنبوي
أخبار وتقارير

بالصور| صلاة التراويح الأولى من المسجدين الحرام والنبوي
اعتذر له.. مصدر يكشف لمصراوي كواليس مشادة عبد المجيد وعبدالله السعيد
رياضة محلية

اعتذر له.. مصدر يكشف لمصراوي كواليس مشادة عبد المجيد وعبدالله السعيد

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الحكومة تحسم جدل منح طلاب المدارس إجازة رسمية الأربعاء والخميس
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة