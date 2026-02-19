ارتفعت أسعار الطماطم، والبطاطس، والبصل، والكوسة، والباذنجان البلدي، والفلفل الرومي البلدي، والخيار، والليمون البلدي، خلال تعاملات اليوم الخميس 19-2-2026، بينما انخفضت أسعار الكانتلوب، والبرتقال البلدي، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 8 جنيهات و18 جنيهًا، بزيادة جنيه.

البطاطس تتراوح بين 4 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 4 و9 جنيهات ، بزيادة خمسين قرشًا.

الكوسة تتراوح بين 8 جنيهات و18 جنيهًا، بزيادة 8 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 9 جنيهات و15 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 22 و28 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 18 و28 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 21 و27 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الخيار البلدي يتراوح بين 21 و27 جنيهًا، بزيادة جنيه.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 8 جنيهات و16 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

برتقال بلدي يتراوح بين 8 جنيهات و13 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الليمون البلدي يتراوح بين 16 و26 جنيهًا، بزيادة 4 جنيهات.