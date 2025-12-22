أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن وجود متابعة حثيثة ودورية من الدكتور مصطفى مدبولي للترتيبات النهائية الخاصة بإطلاق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدا أن الدولة تسير بخطى ثابتة لتوسيع مظلة الرعاية الصحية لتشمل محافظات جديدة.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء خلال مداخلة هاتفية لببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، إن المرحلة الثانية من المنظومة ستشمل محافظات: (المنيا، دمياط، كفر الشيخ، مطروح، وشمال سيناء)، كاشفا عن وجود دراسة جارية حاليا لضم محافظة الإسكندرية إلى هذه المرحلة.

وأضاف، أن العمل في محافظة الإسكندرية بدأ بالفعل عبر تقييم فني شامل للمنشآت والوحدات الصحية القائمة، وذلك لتحديد حجم أعمال التطوير والتأهيل المطلوبة لضمان مطابقتها لمعايير الجودة الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل قبل دخولها الخدمة رسمياً.

وأوضح الحمصاني أن نجاح المنظومة مرتبط بشكل أساسي بالاستدامة والتمويل، وهو ما دفع رئيس الوزراء لتوجيه وزارة المالية بضرورة منح الأولوية القصوى لتوفير الاعتمادات اللازمة للتأمين الصحي الشامل وبرنامج "حياة كريمة"، خاصة في موازنة العام المالي المقبل.

وأشار متحدث الحكومة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي وجه بتحديث الدراسة الخاصة بالمنظومة حتى عام 2030، لضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية بأعلى كفاءة وتوفير الموارد المالية اللازمة لعمليات التطوير المستمرة.

نفي شائعات نقص الأدوية

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء عدم صحة ما يتم تداوله من شائعات حول نقص أدوية نزلات البرد أو عقاقير الأمراض المزمنة والفيتامينات، مشددا على أن الحكومة تراقب حركة السوق الدوائي لحظة بلحظة.

وذكر المستشار محمد الحمصاني أن مصر تملك بنية صناعية قوية في هذا القطاع، إذ يتم إنتاج نحو 90% من الاحتياجات الدوائية محلياً، مؤكداً أن رئيس الوزراء وجه بتوفير كافة التدفقات المالية اللازمة لضمان وفرة الأدوية ومنع حدوث أي فجوات في السوق مستقبلاً.

اقرأ أيضًا:

1500 جنيه.. منحة حكومية تُصرف خلال أيام لهذه الفئة بمناسبة عيد الميلاد

أعراض الإنفلونزا الخطرة لدى الأطفال.. متى تقلق؟