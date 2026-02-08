إعلان

رئيس صحة النواب: التعليم المستمر أساس الارتقاء بالمنظومة الصحية

كتب : مصراوي

05:02 م 08/02/2026

قال النائب الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن التعليم المستمر يُعد الركيزة الأساسية للارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأوضح باشا خلال جلسة الاستماع لوزير الصحة بلجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن الخبرة السابقة لوزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار في إدارة ملف التعليم العالي تمثل إضافة مهمة للقطاع الصحي، مشيرًا إلى أنها ستسهم بشكل مباشر في الوصول إلى ما تتطلع إليه الدولة من منظومة تعليم طبي متميزة تواكب التطورات العلمية الحديثة.

وأشار رئيس لجنة الصحة إلى أن رفع مستوى الخدمة الطبية لا يقتصر على الطبيب فقط، بل يشمل جميع مقدمي الخدمة الصحية، وعلى رأسهم هيئة التمريض، التي تعرضت للتهميش لفترات طويلة، مؤكدًا أن دعمها وتأهيلها يمثل أحد أهداف اللجنة خلال المرحلة المقبلة.

وشدد باشا على أن الهدف الأساسي يتمثل في تطوير قدرات جميع مقدمي الخدمة الصحية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطن، ويعزز كفاءة المنظومة ككل.

وشدد على ضرورة أن تشهد المرحلة المقبلة تعظيم التعاون المشترك بين وزارة الصحة، ووزارة التعليم العالي، ولجان الصحة وكذلك التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بهدف توحيد الجهود وتنفيذ خطة متكاملة للارتقاء بالتعليم الطبي، وفق رؤية واضحة تخدم المريض والطبيب في آن واحد.

