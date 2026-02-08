تحرك برلماني لمواجهة ارتفاع أسعار الدواجن قبل رمضان

طالب النائب سيد حنفي طه عضو مجلس النواب، الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات للحفاظ على الاستقرار النسبى الذي تشهده أسعار السلع الأساسية خلال الفترة الحالية وضرورة البناء على هذا الاستقرار وعدم السماح بإهداره مع اقتراب شهر رمضان المعظم.

وقال حنفي في تصريحات له اليوم، إن الدواجن تمثل إحدى السلع الرئيسية على موائد المصريين، وأي زيادات غير مبررة في أسعارها تنعكس مباشرة على الأمن الغذائي والقدرة الشرائية للمواطن، مشيرًا إلى أن التعامل الحاسم مع هذا الملف يبعث برسالة واضحة لباقي الأسواق بأن الدولة لن تسمح بانتقال عدوى الغلاء أو المتاجرة باحتياجات المواطنين، خاصة في موسم استهلاكي حساس كشهر رمضان.

وأوضح أن نجاح الحكومة خلال المرحلة الماضية في الحفاظ على استقرار الأسعار يحتم عليها اتخاذ إجراءات استباقية، وعدم انتظار تفاقم الأزمات أو تكرار سيناريوهات سابقة، لافتًا إلى أن ضبط أسعار الدواجن في هذا التوقيت يمثل اختبارًا عمليًا لقدرة أجهزة الرقابة على فرض الانضباط في السوق مؤكدًا أن بعض التحركات المحدودة في أسعار الدواجن يجب أن تُعامل كـمؤشر إنذار مبكر يستوجب التدخل الفوري، حتى لا تتحول إلى ذريعة لرفع أسعار سلع أخرى دون مبرر.

وطالب النائب سيد حنفى بضرورة تشديد الرقابة اليومية على أسواق الدواجن ومنافذ البيع، باعتبارها نموذجًا لباقي السلع والتدخل الفوري لوقف أي زيادات لا تستند إلى تكاليف حقيقية مع تطبيق عقوبات رادعة وسريعة ضد من يثبت تورطه في رفع الأسعار دون مبرر وتوسيع ضخ الدواجن عبر المنافذ الحكومية بأسعار مناسبة، بما يحقق التوازن في السوق مشدداً على أن الحسم في ملف الدواجن ليس هدفًا في حد ذاته، بل خطوة ضرورية لمنع أي محاولات لاستغلال الموسم الرمضاني في رفع أسعار سلع أخرى،

وأكد النائب سيد حنفي أن الضرب بيد من حديد على المخالفين هو الضمان الحقيقي لحماية استقرار الأسواق مشيراً إلى أن قوت المواطن خط أحمر وعلى الحكومة المتابعة المستمرة لهذا الملف وعدم التهاون مع أي زيادات في أسعار مختلف السلع بدون أي مبرر.