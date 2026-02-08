وزير السياحة: استقبلنا 19 مليون سائح في 2025 ونستهدف 10% زيادة في 2026

قامت الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الأحد، بجولات ميدانية مكثفة لمتابعة بدء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٦، مؤكدة أن الانضباط والالتزام الجاد يمثلان الأساس لنجاح العملية التعليمية، مع التشديد على عدم التهاون في تطبيق التعليمات منذ أول أيام الدراسة.

وشملت الجولة عدداً من المدارس التابعة لمختلف الإدارات التعليمية، من بينها: مجمع الملك فهد التابع لإدارة غرب مدينة نصر التعليمية. ومدرسة عبد الله النديم الابتدائية، ومدرسة الشهيد محمد أشرف (جميع المراحل) التابعتين لإدارة شرق مدينة نصر التعليمية والمدرسة التجريبية الفكرية التابعة لإدارة الوايلي التعليمية ومدرسة ناصر الثانوية بنات التابعة لإدارة الساحل التعليمية.

وخلال الجولة، اطمأنت مدير المديرية على انتظام حضور الطلاب والمعلمين، والتزام المدارس بالخطة الدراسية المقررة، ووجود بيئة تعليمية آمنة وجاذبة، إلى جانب متابعة مستوى النظافة العامة، والانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة، وتفعيل الإشراف اليومي داخل المدارس.

كما تفقدت الدكتورة همت أبو كيلة كنترول إدارة الساحل التعليمية، واطمأنت على حسن سير أعمال التظلمات، والتزام العاملين بالقواعد والضوابط المنظمة، ودقة الفحص والمراجعة، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية، والحفاظ على حقوق الطلاب.

وأكدت مدير المديرية أن المتابعة الميدانية مستمرة بكافة الإدارات التعليمية، مع التشديد على الدور المحوري للقيادات المدرسية في ضبط الأداء وتحقيق الانضباط الكامل داخل المدارس، وسرعة التعامل مع أي معوقات قد تؤثر على انتظام العملية التعليمية.

اقرأ أيضاً:

السيسي: نرفض الاعتراف بمحاولات استقلال أي جزء من الصومال

السيسي يوفد مندوبًا للتعزية في وفاة والد الفنانة علا رشدي

رئيس الجمارك يكشف أعداد سيارات المعاقين المحتجزة