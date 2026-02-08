إعلان

"الأزهر" تستضيف ملتقى الجامعات لتعزيز الوعي الوطني لدى الشباب

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

04:42 م 08/02/2026

جامعة الأزهر

انطلقت اليوم الأحد فعاليات ملتقى الجامعات المصرية ووزارة التعليم العالي الذي تستضيفه جامعة الأزهر، تحت شعار «نصنع القادة… نبني وطن» وذلك في الفترة من 8-11 فبراير وذلك بمشاركة واسعة تضم 29 جامعة مصرية، في حدث وطني كبير يعكس دور الجامعات في بناء وعي الشباب وتعزيز انتمائهم الوطني.

وبحسب بيان، يأتي الملتقى تحت رعاية الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة، و الدكتور سيد بكري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور مصطفى عبدالغني نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، وبإشراف الدكتور أحمد كشك مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

ويهدف الملتقى إلى تعزيز روح الانتماء الوطني، وتنمية وعي الطلاب بالقضايا الوطنية، ودعم دور الشباب في مسيرة التنمية، من خلال برنامج متكامل من الفعاليات الثقافية والفكرية والرياضية والفنية، يجمع طلاب الجامعات المصرية في إطار وطني يعزز الشعور بالانتماء والمسؤولية المجتمعية.

وقال الدكتور أحمد كشك مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة، إن استضافة جامعة الأزهر لهذا الملتقى تأتي انطلاقًا من رسالتها التربوية والوطنية، مشيرًا إلى أن الملتقى يمثل منصة حقيقية لتبادل الخبرات وبناء جسور التواصل بين طلاب الجامعات المصرية، كما يسهم في اكتشاف وصقل المواهب الطلابية وتنمية قدراتهم الفكرية والثقافية، بما يعزز بناء شخصية الطالب المتكاملة.

من جانبه، أوضح الدكتور سامح شراقي، المنسق العام للأنشطة الطلابية بجامعة الأزهر، أن تنظيم الملتقى يأتي في إطار تنفيذ الجامعة لاستراتيجية وطنية تدعم الأنشطة الطلابية بوصفها ركيزة أساسية في بناء وعي الشباب، وتنمية روح القيادة والمسؤولية لديهم. وأكد أن الفعاليات أُعدّت بما يتوافق مع اهتمامات الطلاب ويواكب تطلعاتهم.

وأعرب الطالب عمر عشري، مقرر عام أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة الأزهر، عن سعادته باستضافة جلمعة الأزهر لهذا الملتقى، مؤكدًا أن الأسرة أنهت جميع الاستعدادات لاستقبال وفود الجامعات المشاركة، بما يضمن خروج الحدث بصورة مشرفة تليق باسم جامعة الأزهر ومكانتها.

