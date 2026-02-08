رئيس مجلس الشيوخ يؤكد أهمية دور الإعلام في الدفاع عن رسالة الوطن

أكد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عصام فريد، أهمية دور الإعلام في الدفاع عن رسالة الوطن ودعم الدولة ونشر الوعي والحقائق وبناء الإنسان المصري.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، نقيب الإعلاميين الدكتور طارق سعدة، ووفداً رفيع المستوى من أعضاء النقابة.

وأعرب رئيس مجلس الشيوخ، في مستهل اللقاء، عن اعتزازه بهذه الزيارة، مؤكدا على أهمية دور الإعلام في الدفاع عن رسالة الوطن ودعم الدولة ونشر الوعي والحقائق وبناء الإنسان المصري.

وشدد فريد على الدور المحوري للنقابة في ضبط الأداء الإعلامي والارتقاء بمستوى المهنة وتعزيز أخلاقيات العمل الإعلامي وضبط المحتوى بما يحقق طموحات الدولة المصرية.

من جانبه، هنأ سعدة، المستشار عصام فريد بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس الشيوخ، متمنيا له وللمجلس النجاح والتوفيق في أداء مهامه التشريعية، معربا عن شكره وتقديره على حفاوة الاستقبال.

وأكد الدكتور طارق سعدة على أهمية التعاون والتنسيق بين مجلس الشيوخ ونقابة الإعلاميين خلال المرحلة المقبلة بما يخدم المصلحة الوطنية، ويحقق تطلعات وطموحات الشعب المصري، مشيدا بدور مجلس الشيوخ - الذي يضم نخبة من كافة التخصصات - في مناقشة موضوعات وتشريعات تخدم الصالح العام وتحقق تطلعات المواطنين.