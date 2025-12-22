حالة الطقس غدًا الثلاثاء.. الأرصاد تعلن التفاصيل ودرجات الحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة غداً الثلاثاء 23 ديسمبر 2025.

وأوضحت الهيئة: يسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهاراً، شديد البرودة ليلاً.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أنه سيكون هناك شبورة مائية من الساعة الرابعة إلى الساعة التاسعة صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

درجات الحرارة غداً الثلاثاء

القاهرة الكبرى والوجه البحري: 20 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: 20 درجة مئوية.

شمال الصعيد: 21 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: 26 درجة مئوية.

