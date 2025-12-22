إعلان

حالة الطقس غدًا الثلاثاء.. الأرصاد تعلن التفاصيل ودرجات الحرارة

كتب : أحمد الجندي

10:41 ص 22/12/2025

الطقس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة غداً الثلاثاء 23 ديسمبر 2025.

وأوضحت الهيئة: يسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهاراً، شديد البرودة ليلاً.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أنه سيكون هناك شبورة مائية من الساعة الرابعة إلى الساعة التاسعة صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

درجات الحرارة غداً الثلاثاء

القاهرة الكبرى والوجه البحري: 20 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: 20 درجة مئوية.

شمال الصعيد: 21 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: 26 درجة مئوية.

اقرأ أيضاً:

برودة شديدة وشبورة ورياح.. الأرصاد تُعلن طقس الـ5 أيام المقبلة

عماد الدين أديب: مصر تحتاج رئيس وزراء جديد يقول لأكبر رأس في البلد "لأ"

برلمانية المؤتمر: تعديلات قانون الكهرباء خطوة ضرورية لحماية المرفق

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطقس درجات الحرارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

مالي

- -
16:00

زامبيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بينها مصر وزيمبابوي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة