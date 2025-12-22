مصر تعيد العشرات من مواطنيها وتستجلي موقف مفقودين آخرين في ليبيا

أعلنت مصر، اليوم الاثنين، أنها تواصل اتصالاتها وتحركاتها على أعلى المستويات مع الأشقاء في دولة ليبيا لاستجلاء موقف المواطنين المصريين المفقودين، والوقوف على أوضاعهم، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعرف على مصيرهم.

وقالت مصر، في بيان صحفي أصدرته وزارة الخارجية اليوم، إن هذه الجهود تتم في إطار تنسيق مكثف ومباشر بين السفارة المصرية في طرابلس والقنصلية العامة المصرية في بنغازي، وبالتعاون الكامل مع السلطات الليبية المعنية، وبمشاركة القطاعات المختصة بوزارة الخارجية، بما يعكس أولوية هذا الملف وحرص الدولة المصرية على متابعة أوضاع مواطنيها في الخارج دون استثناء.

ووفق البيان، أسفرت هذه التحركات بالفعل عن نتائج ملموسة، من بينها نجاح وزارة الخارجية في استعادة 131 مواطناً مصرياً من أحد مراكز الاحتجاز في ليبيا يوم 27 نوفمبر الماضي، وذلك عقب جهود حثيثة ومتواصلة بذلتها السفارة المصرية في طرابلس بالتنسيق مع الجهات الليبية المختصة، بما أتاح إطلاق سراحهم وتيسير عودتهم الآمنة إلى أرض الوطن.

وأشار البيان إلى أنه تم منذ بداية العام الجاري، استعادة 1132 مواطناً مصرياً من طرابلس والمنطقة الغربية، وأكثر من 1500 مواطن من بنغازي والمنطقة الشرقية، في إطار الجهود المتواصلة للدولة المصرية.

وحسب البيان، تواصل وزارة الخارجية عقد لقاءات دورية ومكثفة مع أهالي المواطنين المتغيبين، في إطار الحرص على اطلاعهم أولاً بأول على كافة المستجدات ذات الصلة، حيث التقى السفير حداد الجوهري مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، أمس الأحد، بأكثر من 200 من أهالي المتغيبين، وتم استعراض الجهود المبذولة والاتصالات الجارية مع الجهات المعنية، والرد على استفساراتهم.

وشددت وزارة الخارجية على أن الجهود المصرية لا تزال متواصلة وبلا انقطاع، وبالتنسيق الوثيق مع الجانب الليبي، لمعرفة مصير كل مواطن مصري، واتخاذ ما يلزم من خطوات لضمان سلامتهم، وعدم ادخار أي جهد في هذا الإطار.

كما تم توجيه السفارة المصرية في اليونان بمتابعة حادث غرق مركب للهجرة غير الشرعية كان في طريقه إلى اليونان يوم السابع من الشهر الجاري، والتواصل على أعلى مستوى مع السلطات اليونانية لتقديم أوجه الدعم الممكنة لأسر الضحايا وتقديم كافة أوجه الدعم القنصلي والإنساني اللازم.