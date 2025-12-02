مسؤول بالجيزة يكشف عن "حوافز مغرية" لشراء السيارة "كيوت"

قال محمد مرعي، السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة، إن المحافظة تواصل جهودها لتنفيذ خطتها الرامية إلى إحلال مركبات التوك توك بمركبة جديدة تعرف باسم "كيوت"، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي نظرًا لما تتمتع به السيارة الجديدة من انخفاض في التكلفة التشغيلية، وهو ما يضمن للسائقين هامش ربح أعلى بكثير مما توفره مركبات التوك توك.



وأوضح مرعي، خلال تصريحات هاتفية لبرنامج "الساعة 6" المذاع على قناة الحياة، أن السيارة الجديدة تعمل بنظام الوقود المزدوج، حيث تستخدم البنزين والغاز الطبيعي، وهذا التنوع في مصادر الطاقة يجعل من تشغيلها أقل تكلفة بكثير، وهو ما يعزز من إقبال المواطنين على اقتنائها.

وأضاف السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة أن استهلاك مركبة "كيوت" لا يتجاوز 8 لترات من البنزين، كما أن تكلفة تشغيلها تعد من الأدنى على الإطلاق مقارنة بوسائل النقل الصغيرة المماثلة.



وأشار مرعي إلى أن المنظومة الجديدة لا تقتصر على استبدال المركبات فحسب، بل تتضمن حزمة واسعة من الحوافز المغرية للمواطنين الراغبين في شراء سيارة "كيوت"، تشمل استردادًا نقديًا "كاش باك" بقيمة 10 آلاف جنيه يحصل عليه المشتري مباشرة بعد استكمال إجراءات الترخيص، بالإضافة إلى خصم بقيمة ألف جنيه من رسوم الترخيص المقررة.



وذكر أن سعر السيارة يبلغ 200 ألف جنيه فقط، وهو سعر تنافسي جدًا مقارنة بأسعار مركبات التوك توك التي تتراوح بين 250 و300 ألف جنيه.



وذكر أن المنظومة تتضمن كذلك زيادة في فترة الضمان وتحسينًا شاملًا في خدمات ما بعد البيع، لضمان أعلى مستوى من التشغيل للسائقين، وبالتالي تحقيق هامش ربح أعلى بكثير من التوك توك، بفضل تكلفة التشغيل المنخفضة.