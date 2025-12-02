أكد عمرو موسى، الأمين العام الأسبق للجامعة العربية ووزير الخارجية الأسبق، أن الحديث عن القضية الفلسطينية يجري في المنتديات الرئيسية في العالم حول مستقبل القضية الفلسطينية.

وأضاف موسى خلال تقديمه لبرنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، أن نتنياهو يسعى إلى عفو من الرئيس الإسرائيلي، مؤكدا أن ذلك يأتي تمهيداً لإجراء الانتخابات الإسرائيلية.

وأشار إلى أن الأخبار المتداولة تتمحور حول رغبة الجانب الإسرائيلي في إتمام التعامل مع ملف عناصر حماس داخل الأنفاق، دون اهتمام بالشعب الفلسطيني.

وذكر أن الشعب الفلسطيني يدخل إليه الآن 150 شاحنة مساعدات فقط، فيما يحتاج القطاع ما بين 600 إلى 700 شاحنة يوميًا.

وأكمل: "ماحدش ناوي يدخل يعمّر غزة ولا يحط قرش من الدول العربية - وعندهم حق - إلا بوجود خارطة طريق، وهدوء الأوضاع التي تسمح بضخ أموال ومساعدات لإعادة بناء القطاع".

ولفت إلى أن جهود السلام متوقفة منذ مؤتمر شرم الشيخ للسلام، مشيرًا إلى أن الحديث مقتصر على إتمام تنفيذ بنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ومحاولة مصر الدفع نحو بدء المرحلة الثانية.