"الوزراء" يوافق على انضمام مصر إلى اتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الثماني النامية

كتب : أحمد السعداوي

03:20 م 17/12/2025

مجلس الوزراء ارشيفية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام جمهورية مصر العربية إلى "اتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الثماني النامية"، وبروتوكول تسوية المنازعات الخاصة بالاتفاقية.

وتضم الاتفاقية 7 دول إسلامية نامية؛ حيث تستهدف توطيد العلاقات الاقتصادية بين دول المجموعة، من خلال زيادة حجم التجارة البينية، بما يُسهم في تحقيق أثر اقتصادي إيجابي على التجارة بين مصر والدول الأعضاء بالاتفاقية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء.

مجلس الوزراء اتفاقية التجارة التفضيلية الدول الثماني النامية

