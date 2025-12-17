وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق منحة "إنشاء بنية تحتية للطاقة الخضراء في قناة السويس"، بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة كوريا الجنوبية، بنحو 4.3 مليون دولار، في إطار تعزيز العلاقات المصرية- الكورية لدعم رؤى ومشروعات تحول قناة السويس للتحول الأخضر والحفاظ على البيئة، من خلال تحويلها إلى ممر مائي مستدام وفعال بيئيًّا بحلول عام ٢٠٣٠.

ويتضمن المشروع إنشاء البنية التحتية لمحطة تزويد الغاز الطبيعي المُسال بالوقود، وإنشاء البنية التحتية لمركز التدريب على الغاز الطبيعي المسال، فضلًا عن وضع استراتيجية هيئة قناة السويس للتنمية طويلة الأجل مُنخفضة الكربون؛ بما يُسهم في زيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال من خلال تشغيل عبارات السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي المُسال، مع ضمان التشغيل المستقر لمركز التدريب على الغاز الطبيعي المُسال وإجراء التعليم والتدريب باستخدام المعدات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء.