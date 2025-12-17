إعلان

لأول مرة.. إذاعة القرآن الكريم تطلق مسند الإمام الليث 2026

كتب- عمرو صالح:

11:57 ص 17/12/2025

الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف

استضاف صالون ماسبيرو الثقافي الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف وألقي محاضرة بعنوان (الإسلام والعالم .. حالة العلم في القرن الحادي والعشرين).

ومن جهته قال الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: نعمل على تعزيز المدرسة المصرية في كل المجالات، وفي مقدمتها العلوم والتراث موضحا أن إذاعة القرآن الكريم تعمل حالياً بالتعاون وزارة الأوقاف ومع باحثين مختصين من داخل وخارج ماسبيرو على إطلاق (مسند الإمام الليث).

وأشار المسلماني إلى أنه كان تحدث مع وزير الأوقاف عن مسند الإمام الليث معتبره عمل تاريخي. موضحا أن الدكتور عبد الله شحاته في كتابه ( الإمام المصري الليث بن سعد) الصادر قبل ربع قرن ذكر أن الليث قد روي 916 حديثاً في البخاري ومسلم والنسائي، ولو أحصينا كل ما جاء في كتب السنة سنكون إزاء مسند الإمام الليث.

واختتم المسلماني حديثه قائلا: "لقد حان الوقت لجمع أحاديث إمام أهل مصر في كتاب واحد، مستشهدا بقول الإمام الشافعي: الليث أفقه من مالك لولا أن أهله ضيعوه.

واستكمل: واليوم ننتبه إلي كلمة الإمام الشافعي ونعمل على استعادة علم الإمام وفضله.

ومن المنتظر أن تعلن إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع المجلس الأعلي للشؤون الإسلامية، تفاصيل العمل والموعد المتوقع لصدور المسند في بيان لاحق.

الدكتور أسامة الأزهري إذاعة القرآن الكريم مسند الإمام الليث

