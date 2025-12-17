استقبل السفير بسام راضي، سفير مصر في روما، وزير العمل السيد محمد جبران، الذي يبدأ زيارة رسمية إلى دولة إيطاليا تستمر لمدة يومين، وذلك في إطار تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التشغيل والتدريب المهني وتنقل العمالة، وفتح أسواق عمل جديدة أمام الكوادر المصرية المدربة للعمل في السوق الإيطالي بمختلف القطاعات، وفق أرقى المعايير الأوروبية.

وبحسب بيان، تتضمن الزيارة عقد سلسلة من اللقاءات المهمة مع مسؤولي شركات التوظيف والتدريب الإيطالية، واتحاد الصناعات المتوسطة والصغيرة الإيطالي، إلى جانب لقاء ثنائي مع وزيرة العمل والسياسات الاجتماعية الإيطالية، لبحث سبل تنظيم وتسهيل انتقال وتشغيل العمالة المصرية في إيطاليا، بما يدعم جهود الدولة في تقنين سفر العمالة المصرية للخارج عبر قنوات شرعية وآليات منتظمة يتوافق عليها الطرفان.

وأوضح السفير بسام راضي أن الزيارة تهدف إلى تلبية احتياجات سوق العمل الإيطالي من العمالة المؤهلة، والاستفادة من الكوادر الشابة المصرية المدربة في مختلف التخصصات المهنية، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.

وأضاف أن برنامج الزيارة يشمل أيضًا التوجه إلى مدينة ميلانو، عاصمة إقليم لومبارديا الصناعي، للاطلاع على آليات العمل، وزيارة المعاهد المتخصصة في تدريب عمالة قطاع التشييد والبناء، وذلك لبحث أوجه التعاون في مجالات استقدام وتدريب العمالة المصرية وفق المعايير المعتمدة.