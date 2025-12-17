أعلنت مديرية عمل الإسكندرية استمرارَ استخراج شهادات قياس مستوى المهارة وكارنيهات مزاولة الحرفة لعمال مشروع المترو الجديد بمحافظة الإسكندرية، بموقع النحاس.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة العمل على الاهتمام بفئة العمالة غير المنتظمة، والارتقاء بمهاراتها وتأهيلها لسوق العمل؛ حيث جرى إجراء الاختبارات اللازمة للعمال تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة.

وقال وزارة العمل، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن إصدار هذه الشهادات يأتي تمهيدًا لشمول العمال غير المؤمن عليهم ضمن منظومة الحماية الاجتماعية التي تقدمها الوزارة، وتسهيل إجراءات تعيينهم؛ خصوصًا أن شهادات "مستوى المهارة" و"مزاولة الحرفة" أصبحت من المسوغات الأساسية للتعيين أو العمل في أي موقع آخر.

ونوَّهت الوزارة بأنه سيتم ضم عدد من هؤلاء العمال إلى منظومة العمالة غير المنتظمة التابعة للوزارة، بما يتيح تقديم أوجه الدعم المختلفة لهم، في إطار خطة الوزارة للتوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بهدف توفير الحماية والرعاية اللازمة لهم.

وأوضح محمد كمال، وكيل مديرية العمل بالإسكندرية، أنه تم إجراء اختبارات مزاولة المهنة للعمالة غير المنتظمة بمواقع العمل الخاصة بالمشروع في منطقة النحاس؛ حيث خضع 340 عاملًا للاختبارات كمرحلة ثانية، بالتنسيق بين وزارة العمل وشركة "أوراسكوم".

وشملت الاختبارات عددًا من المهن المتخصصة، من بينها: (لحام عام- كهربائي توصيلات- شدات معدنية- فني برادة معادن- براد مواسير- سباك صحي- نجار مسلح- حداد خرسانة- مشغل خلاط خرسانة- عامل تشكيل وتركيب هياكل).

وحضر فاعليات الاختبارات كل من الدكتور محمد صلاح، وأحمد نور الدين من الإدارة المركزية للتدريب المهني، ومي مطاع، مدير إدارة بحوث العمالة بمديرية العمل.

وأكدت وزارة العمل استمرار جهودها في تعزيز حماية العمالة غير المنتظمة ورفع كفاءتها المهنية؛ دعمًا لمشروعات التنمية القومية الجاري تنفيذها في مختلف المحافظات.

اقرأ أيضًا:

اليوم.. مدبولي يترأس اجتماع الحكومة ويعقبه مؤتمر صحفي

أمطار ورياح وشبورة.. تعرف على طقس الأيام المقبلة

انطلاق التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025- جولة الإعادة