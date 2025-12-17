إعلان

حالة الطقس.. الأرصاد: أمطار وسيول على هذه المناطق الآن

كتب : محمد عبدالناصر

11:53 ص 17/12/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    موجة من الطقس السيئ تضرب الإسكندرية (1)
  • عرض 5 صورة
    موجة من الطقس السيئ تضرب الإسكندرية (2)
  • عرض 5 صورة
    موجة من الطقس السيئ تضرب الإسكندرية (3)
  • عرض 5 صورة
    الطقس السيء بالبحيرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تدفق السحب الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ( دمياط - بورسعيد- شمال الدقهلية-العريش - بئر العبد - رفح ) وسيناء، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة متوسطة تغزر على بعض المناطق وتصل لحد السيول.

وأضافت الهيئة في بيان لها: يوجد بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد يصاحبها سقوط أمطار بشكل عشوائي على مناطق متفرقة.

وأكدت الهيئة: يوجد نشاط رياح على أغلب المناطق مما يتسبب الاحساس بالبرودة.

وأشارت الهيئة إلى أنه يوجد شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق.

ضم حافز التدريس للأخصائيين.. نائب وزير التعليم يحسم الجدل لـ"مصراوي"

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: الاعتماد منهج متكامل للتطوير والتحسين المستمر

فريق الذكاء الاصطناعي بعين شمس يحصد جائزة أفضل مشروع على مستوى الجامعات

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطقس أمطار سيول درجات الحرارة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

رئيس مجلس الشيوخ يدلي بصوته في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025
الصور الأولى لموقع حريق شقة الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية
حريق مفاجئ ودخان قاتل.. جار نيفين مندور يكشف تفاصيل مصرعها بالإسكندرية
وفاة الفنانة نيفين مندور عن عمر يناهز 53 عامًا
"اللي مات كان قاعد على البحر".. تفاصيل صادمة عن حادث كورنيش الإسكندرية- فيديو وصور