حالة الطقس.. الأرصاد: أمطار وسيول على هذه المناطق الآن

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تدفق السحب الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ( دمياط - بورسعيد- شمال الدقهلية-العريش - بئر العبد - رفح ) وسيناء، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة متوسطة تغزر على بعض المناطق وتصل لحد السيول.

وأضافت الهيئة في بيان لها: يوجد بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد يصاحبها سقوط أمطار بشكل عشوائي على مناطق متفرقة.

وأكدت الهيئة: يوجد نشاط رياح على أغلب المناطق مما يتسبب الاحساس بالبرودة.

وأشارت الهيئة إلى أنه يوجد شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق.

