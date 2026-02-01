كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال السفير ياسر البخشوان، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الإفريقي، إن وفد من المجلس زار مدينة العملين الجديدة وكان في استقبالهم الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، لبحث سبل التعاون المشترك واستكشاف الفرص الاستثمارية داخل المدينة، وذلك بحضور المهندس عبد العزيز سليمان نائب رئيس الجهاز، والأستاذ أحمد أبو العباس مسئول العلاقات العامة، والعميد أحمد شهبة مشرف عام الأمن.

وأوضح "البخشوان"، في بيان، أن وفد المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الإفريقي ضم نخبة من القيادات العربية والدولية، في مقدمتهم الدكتور هاني حسن أبو زيد رئيس المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي ومستشار الأمم المتحدة – جنيف، والدكتور صفوت النحاس الأمين العام المساعد للمجلس، ونبيل الغريب رئيس الهيئة الاستشارية العليا بالمجلس، إلى جانب عدد من رجال الأعمال والشخصيات العامة، من بينهم الشيخ سلمان حمود الهدلاء الدوسري عضو مجلس غرفة الرياض، والشيخ وليد بن سويلم القحطاني رئيس المجلس البلدي بمحافظة المزاحمية سابقًا، والشيخ محمد بن جافل القحطاني، والدكتور أحمد سليمان الشحي، وسعادة الدكتور علي بن حمدون الشحي، والناشط الاجتماعي سامي الظهوري، ورجل الأعمال إسلام طلعت مصطفى.

ولفت إلى أن الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، استهل اللقاء بالترحيب بالوفد، مؤكدًا أن مدينة العلمين الجديدة تمثل أحد أبرز مشروعات التنمية العمرانية في مصر، ونموذجًا متكاملًا لمدن الجيل الرابع، مشيرًا إلى أن ما تحقق على أرض الواقع هو نتاج رؤية القيادة السياسية التي وضعت ملف التنمية العمرانية في مقدمة أولويات الدولة، وسخّرت كافة الإمكانات لتأسيس مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة.

ونوه بأن الدعم والمتابعة المستمرة من القيادة السياسية، إلى جانب الدور المحوري لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أسهما في تسريع معدلات التنفيذ وتحقيق جودة غير مسبوقة في التخطيط والبنية التحتية والمشروعات الخدمية، وهو ما انعكس على حجم الإقبال الاستثماري والثقة المتزايدة في المدينة كوجهة واعدة على المستويين الإقليمي والدولي، موضحًا أنه تم خلال الزيارة استعراض أبرز الفرص الاستثمارية، خاصة في مجالات إدارة وتشغيل الفنادق بالمدينة التراثية، وتشغيل المطعم البانورامي ببرج LD06، إضافة إلى فرص متنوعة في القطاعات الطبي، والتعليمي، والرياضي، والصحي، والسياحي، والسكني، مع التركيز على تعزيز السياحة العلاجية والاستفادة من الطبيعة والمناخ المميز لمدينة العلمين الجديدة، مؤكدًا أن المدينة وصلت إلى نسبة إشغال تقارب 60%، وتضم بالفعل جامعات ومدارس عاملة، ما يؤكد تحولها إلى مدينة متكاملة للحياة والعمل وليست مدينة موسمية، مشيرًا إلى أن المدينة حققت مؤخرًا نحو 4 مليارات جنيه من الفرص الاستثمارية، بما يعكس ثقة المستثمرين في مستقبلها.

وأشار إلى أن مدينة العلمين الجديدة تشهد تنفيذ مشروعات رياضية كبرى، من بينها مدينة أولمبية متكاملة، تعزز مكانتها كوجهة رياضية وسياحية دولية، موضحًا أنه عقب الاجتماع، قام الوفد بجولة ميدانية داخل مدينة العلمين الجديدة، لمعاينة المشروعات على أرض الواقع، شملت عددًا من المناطق السكنية والسياحية والخدمية، حيث أشاد أعضاء الوفد بحجم الإنجاز وسرعة التنفيذ ومستوى البنية التحتية والتخطيط العمراني.

وأعرب عن سعادته بزيارة مدينة العلمين الجديدة، مشيدًا بحجم التطور العمراني وتنوع الفرص الاستثمارية، مؤكدًا على رغبة الوفد في دراسة عدد من المشروعات وبحث آليات التعاون خلال المرحلة المقبلة.

وأكد أن تلك الزيارة تأتى في إطار دعم الشراكات العربية–الإفريقية، وتعزيز جهود التنمية المستدامة، وجذب الإستثمارات للمدن الجديدة في مصر.