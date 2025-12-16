أكد الدكتور محمد محسن رمضان، مستشار الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية، على ضرورة توخي الحذر من العمليات الاحتيالية على الإنترنت خلال موسم التخفيضات، محذرًا من الوقوع فريسة لصفحات وهمية وعروض مزيفة تستهدف سرقة حسابات المستخدمين، موضحًا ان هناك بعض الهاكرز يقبلون على إنشاء صفحات وهمية تقدم عروض وهمية لاصطياد فريستهم.

وقال "رمضان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إن الهاكرز يستغلون الجروبات والمواقع الإلكترونية غير الرسمية لإرسال عروض وهمية، وبمجرد تفاعل المستخدمين معها يتمكن المخترقون من سرقة بياناتهم الشخصية والحسابات.

وشدد على أهمية التعامل فقط مع المواقع الرسمية والمنصات الموثوقة للمنتجات، والتحقق من صحة أي روابط أو إعلانات منبثقة على صفحات التواصل الاجتماعي.

ونوه بضرورة رفع مستوى الوعي الأمني وعدم الإفصاح عن أي بيانات شخصية على مواقع غير رسمية، لضمان حماية المستخدمين من الاستغلال الإلكتروني.