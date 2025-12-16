إعلان

مستشار أمن سيبراني يحذر من صفحات وعروض وهمية تستهدف سرقة بيانات المستخدمين

كتب : أحمد عبدالمنعم

03:00 ص 16/12/2025

الأمن السيبراني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الدكتور محمد محسن رمضان، مستشار الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية، على ضرورة توخي الحذر من العمليات الاحتيالية على الإنترنت خلال موسم التخفيضات، محذرًا من الوقوع فريسة لصفحات وهمية وعروض مزيفة تستهدف سرقة حسابات المستخدمين، موضحًا ان هناك بعض الهاكرز يقبلون على إنشاء صفحات وهمية تقدم عروض وهمية لاصطياد فريستهم.

وقال "رمضان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إن الهاكرز يستغلون الجروبات والمواقع الإلكترونية غير الرسمية لإرسال عروض وهمية، وبمجرد تفاعل المستخدمين معها يتمكن المخترقون من سرقة بياناتهم الشخصية والحسابات.

وشدد على أهمية التعامل فقط مع المواقع الرسمية والمنصات الموثوقة للمنتجات، والتحقق من صحة أي روابط أو إعلانات منبثقة على صفحات التواصل الاجتماعي.

ونوه بضرورة رفع مستوى الوعي الأمني وعدم الإفصاح عن أي بيانات شخصية على مواقع غير رسمية، لضمان حماية المستخدمين من الاستغلال الإلكتروني.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأمن السيبراني مستشار أمن سيبراني سرقة بيانات المستخدمين

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

قرار عاجل من "الإدارية العليا" بشأن 33 طعنًا على نتائج 19 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى
بيان عاجل من وزارة الرياضة بشأن أزمة سحب أرض نادي الزمالك
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية
بعد القفزات القياسية كيف تستثمر في الفضة.. أسعارها في مصر وتوقعات 2026
"مستعدون للمحاسبة".. أول رد من الزمالك بعد بيان النيابة العامة
اكتشافات الغاز.. كم تضيف لمصر وهل اقترب الاكتفاء الذاتي في الصيف؟
كجوك: موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية للإخطار وسداد قيمة الضريبة
بعد نفي الزيادة.. ننشر أسعار شرائح استهلاك الكهرباء