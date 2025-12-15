وزير السياحة لمصراوي: 18.3 مليون سائح زاروا مصر حتى الآن

كتب : محمد أبو بكر

07:21 م 15/12/2025

منطقة الأهرامات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، إن أعداد الزائرين إلى المقصد السياحي المصري منذ بداية العام حتى الآن بلغت نحو 18 مليونًا و300 ألف سائح.

وتوقع وزير السياحة والآثار أن تشهد نهاية العام الجاري ارتفاعًا إضافيًا في أعداد السائحين، لتتراوح بين 18 مليونًا و700 ألف سائح و19 مليون زائر.

وأوضح شريف فتحي، في تصريحات لمصراوي، أن المقصد السياحي المصري يشهد خلال الفترة الحالية زيادة ملحوظة في معدلات الحركة السياحية، في ظل تنوع المنتج السياحي وتحسن مؤشرات الطلب من الأسواق المختلفة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شريف فتحي السياحة المصرية أعداد السائحين

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

قرار عاجل من "الإدارية العليا" بشأن 33 طعنًا على نتائج 19 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى
بيان عاجل من وزارة الرياضة بشأن أزمة سحب أرض نادي الزمالك
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية
بعد القفزات القياسية كيف تستثمر في الفضة.. أسعارها في مصر وتوقعات 2026
"مستعدون للمحاسبة".. أول رد من الزمالك بعد بيان النيابة العامة
اكتشافات الغاز.. كم تضيف لمصر وهل اقترب الاكتفاء الذاتي في الصيف؟
كجوك: موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية للإخطار وسداد قيمة الضريبة
بعد نفي الزيادة.. ننشر أسعار شرائح استهلاك الكهرباء