وزير السياحة لمصراوي: 18.3 مليون سائح زاروا مصر حتى الآن

قال شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، إن أعداد الزائرين إلى المقصد السياحي المصري منذ بداية العام حتى الآن بلغت نحو 18 مليونًا و300 ألف سائح.

وتوقع وزير السياحة والآثار أن تشهد نهاية العام الجاري ارتفاعًا إضافيًا في أعداد السائحين، لتتراوح بين 18 مليونًا و700 ألف سائح و19 مليون زائر.

وأوضح شريف فتحي، في تصريحات لمصراوي، أن المقصد السياحي المصري يشهد خلال الفترة الحالية زيادة ملحوظة في معدلات الحركة السياحية، في ظل تنوع المنتج السياحي وتحسن مؤشرات الطلب من الأسواق المختلفة.