وزير السياحة: التكنولوجيا وحدها لا تكفي للتواصل مع السائحين

أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن المنتج السياحي المصري يتميز بتقديم "تجربة اجتماعية فريدة وثرية للسائح"، مشيرًا إلى أن جميع الحملات التسويقية التي تنفذها الدولة تركز على هذا التوجه باعتباره أحد أهم عناصر التميز للمقصد المصري.

جاء ذلك خلال ورشة عمل متخصصة عُقدت اليوم الاثنين داخل المتحف المصري الكبير، بمشاركة ممثلي منصة "Trip Advisor" العالمية، إحدى أكبر المنصات الإلكترونية المتخصصة في السفر والسياحة، وذلك في إطار الشراكة القائمة بين الوزارة والمنصة، وبحضور ممثلي القطاع السياحي الخاص.

وشدد وزير السياحة والآثار على أن السياحة في مصر تختلف عن العديد من الوجهات السياحية الأخرى التي تتم مقارنتها بالسوق المصري، موضحًا أن بعض هذه الوجهات تعتمد بشكل أساسي على التنزه والتسوق فقط، بينما يقدم المقصد المصري تجربة سياحية متكاملة بفضل تنوع مواقع الجذب والفعاليات، مثل ركوب الخيل، والمراكب النيلية، والأنشطة الصحراوية، إلى جانب التفاعل المباشر مع الثقافة المحلية.

وأوضح شريف فتحي أن من أبرز ما يميز السياحة المصرية أنها تمنح السائح تجربة جديدة ومختلفة، يتعرف خلالها على ثقافة متنوعة تشمل الرحلات الترفيهية وتناول الأطعمة الشعبية المصرية، لافتًا إلى أن تنوع المطبخ المصري يمثل تجربة اجتماعية غنية تحظى باهتمام كبير من السائحين من مختلف دول العالم.

وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل حاليًا على محورين أساسيين يهدفان إلى خلق منتج سياحي جديد ومتطور، مؤكدًا أن مصر تمتلك مقومات كبيرة تتيح تقديم منتجات سياحية متنوعة تلبي تطلعات السائحين، وهو ما انعكس في ردود فعل إيجابية من الأسواق السياحية الخارجية.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى صياغة رؤية طويلة المدى تعتمد على تعظيم الاستفادة من المقومات السياحية القائمة، مثل السياحة الشاطئية، ومسار رحلة العائلة المقدسة، والسياحة الثقافية، والسياحة الروحانية والدينية، وغيرها من الأنماط السياحية، بما يضمن تشجيع السائح على تكرار الزيارة إلى مصر.

وفي سياق متصل، لفت وزير السياحة والآثار إلى اتجاه عدد من المقاصد السياحية العالمية إلى العودة للاعتماد على العنصر البشري في الرد على استفسارات السائحين، بدلًا من الاكتفاء بـ"الكول سنتر" والرد الآلي، مؤكدًا أن التجربة أثبتت أن التطور التكنولوجي وحده لا يكفي للإجابة على جميع تساؤلات السائحين، ما يستدعي وجود تفاعل بشري مباشر لتعزيز جودة التجربة السياحية.