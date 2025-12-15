أعلنت مجموعة العربي، اليوم الإثنين، عن انتهاء جميع التعاقدات الصناعية والتجارية مع علامة توشيبا للأجهزة المنزلية رسميًا بنهاية العام الجاري 2025.

كما كشفت العربي في مؤتمر صحفي عقدته المجموعة اليوم عن استثمارات وشراكات جديدة تقارب النصف مليار دولار في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية والإلكترونيات ومكوناتها بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية مثل شركة شارب وهيتاشي اليابانيتين، لاجيرمانيا وهوفر الإيطاليتين ، وTCL الصينية، بالإضافة إلى العلامات التجارية المملوكة لمجموعة العربي وهي تورنيدو المصرية، كاجيتو اليابانية وهيلر الألمانية.

حضر المؤتمر المهندس إبراهيم العربي رئيس مجلس الإدارة ، والسيد سوجاهارو نائب رئيس شركة شارب اليابانية، رئيس شركة لاجيرمانيا وممثلون عن شركات هيلر الألمانية وهوفر الإيطالية، وهيتاشي اليابانية وTCL الصينية بالإضافة إلى حضور المهندس محمد محمود العربي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي والعديد من الشخصيات الإعلامية.

من جانبه قال المهندس محمد العربي، إن الإعلان اليوم عن انتهاء التعاقدات مع توشيبا للأجهزة المنزلية، يأتي في إطار التطور الطبيعي لعالم الأعمال وإعادة هيكلة الشراكات الدولية، وأن المجموعة ستظل ملتزمة التزامًا كاملاً بتقديم خدمات ما بعد البيع لجميع المنتجات المباعة بضمان العربي، موضحًا أن الوفاء لعهدنا مع عملائنا قيمة ثابتة لا تتغير، مهما تعددت الشراكات أو تطورت الاستثمارات."

وأضاف، أن العربي حافظت دائمًا على علاقات محترفة وقوية وذات ثقة مع جميع شركائها حول العالم، قائلا: "أن نجاحنا لم يكن يومًا مرتبطًا بعلامة واحدة فلقد قمنا بإنشاء أكبر مركز بحوث وتطوير في الشرق الأوسط باستثمارت تجاوزت 3 مليارات جنيه لتصميم وتطوير الأجهزة المنزلية والإلكترونية وغيرها، فنجاحنا كان دائمًا مبنيًا على رؤية واضحة، وقدرة صناعية قوية، وثقة اكتسبناها من السوق المصري ومن شركائنا الدوليين.

واستعرض المهندس محمد العربي النمو الكبير الذي حققته المجموعة خلال السنوات الخمس الماضية، سواء على مستوى التوسع الاستثماري والصناعي المحلي أو الشراكات الدولية الجديدة، وشملت أبرز الاتفاقيات والمشروعات استثمارات تقارب النصف مليار دولار لإنتاج وتصنيع الأجهزة المنزلية ومكوناتها بالتعاون مع شركات شارب اليابانية، ولاجيرمانيا هوفر الإيطالية، هيلر الألمانية، وهيتاشي اليابانية وTCL الصينية بالإضافة إلى العديد من الشراكات في مجال الصناعات المغذية مع كل من ريتشــي التايوانية (أحد أكبر الشركات المصنعة للكباسات في العالم)، تويوتشي اليابانية لتصنيع الزجاج بكافة أنواعه، شين استيل الكورية لتشريح وتقطيع الصاج، ونيكس الكورية لتصنيع مبخرات الثلاجات والهوم فريز، بالإضافة إلى شركة كور لتصنيع وتجميع مواتير الغسالات وذلك لاستهداف السوق المحلي والعالمي بمنتجات منافسة، موضحا أن العربي استهدفت طرح منتجاتها في أسواق خارجية متعددة شملت أوروبا وافريقيا والشرق الأوسط.