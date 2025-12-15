تناولت برامج التوك شو، اليوم الأحد، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

عمرو أديب: المجتمع لن ينجو بالحصافة وحدها.. نحتاج "رحمة" في المرتبات

عقب الإعلامي عمرو أديب على أزمة المرتبات والحد الأدنى للأجور في مصر، معتبرًا أن الحلول الحقيقية تتطلب نهجًا مختلفًا قائمًا على الرحمة.

وقال في برنامجه "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر": "المرتب في مصر ما بيزيدش كده.. السؤال هو مين المسؤول؟.. طب مرفعش المرتبات ليه؟.

عمرو أديب عن هجوم سيدني الإرهابي: رأس سنة رعب.. عواصم أوروبية ألغت الاحتفالات

تناول الإعلامي عمرو أديب الهجوم الإرهابي الدموي الذي استهدف مهرجانًا للجاليات اليهودية على شاطئ بونداي في سيدني الأسترالية.

وقال في برنامجه "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر": "حادث كبير.. عدد الضحايا وصل إلى 17 حالة وفاة، فيما يرقد 28 آخرون بين الحياة والموت".

الوقاية خير من العقاب.. لميس الحديدي تدعو لحملة توعية شاملة في كل المدارس ضد التحرش

أشادت الإعلامية لميس الحديدي بسرعة استجابة وزارة التربية والتعليم للواقعة في إحدى مدارس النيل الدولية.

وقالت الحديدي في برنامجها "الصورة" على قناة "النهار"، إن الوزارة اتخذت إجراءات عاجلة وفعالة، مضيفة أن حملة التوعية الموسعة المقرر إطلاقها ستغطي مواجهة السلوكيات غير اللائقة والإيذاء النفسي والجسدي لكل أطراف المنظومة التعليمية.

قضية أرض نادي الزمالك.. متحدث الرياضة يكشف عن إجراء حال ثبوت إهدار للمال العام

قال محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، إن ثبوت إهدار المال العام في قضية أرض نادي الزمالك سيترتب عليه تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة النادي.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، أضاف الشاذلي أن أي تصرف من نادي الزمالك فيما يخص الأرض والإنشاءات يجب أن يكون بموافقة رسمية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

أجواء باردة وأمطار تصل القاهرة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس الساعات المقبلة، حيث يسود أجواء باردة في الصباح الباكر معتدلة الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وأضافت الأرصاد أن الحرارة العظمى المتوقعة غدًا في القاهرة الكبرى 20 درجة، مع تحذير من الشبورة المائية التي قد تكون كثيفة أحيانًا وذلك اعتباراً من الساعات المتأخرة من الليل وحتى الساعة ٩ صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناه وشمال الصعيد ووسط سيناء.

هل نشهد تحريكًا في أسعار شرائح الكهرباء قريبًا؟.. المتحدث يجيب

نفى منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، صحة ما تردد حول تغيير عدادات الكهرباء أو زيادة أسعارها.

وقال عبد الغني، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة": "شرائح استهلاك الكهرباء ليس فيها أي تغيير"، مؤكدًا أن هذا التوضيح يتماشى مع التصريح الرسمي السابق لرئيس مجلس الوزراء بأنه لا تغيير في أسعار الكهرباء، مطمئنًا الجمهور بثبات الأوضاع حاليًا.