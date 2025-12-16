كشف الدكتور مجدي حسن، نقيب البيطريين، لأول مرة عدد الكلاب الضالة في مصر.

جاء ذلك خلال بودكاست "أسئلة حرجة" الذي يقدمه الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونستلو، شيفت).

وقال نقيب البيطريين: "بعض التقديرات ترى أن أعداد الكلاب الضالة في مصر يصل إلى ما بين 20 إلى 40 مليون كلب، وأعتقد أن 40 مليون رقم مبالَغ فيه، وبالتالي أرَجِّح أن يكون عدد الكلاب في مصر من 20 إلى 30 مليونًا".

وأضاف حسن: "الدول الخارجية تعامل الكلاب بشكل أفضل منا، ولدينا الكثير من الأطفال يَحقُفون الكلاب بالطوب".

وتابع: "إذا أردنا حل مشكلة الكلاب، فعلى الدولة أن تتحرك بكل أجهزتها وأن تضع خطة واضحة تشارك فيها مؤسسات الدولة والمجتمع المدني. وفي هذا الوقت، ستجد الكثير من المعونات الخارجية حتى تنجح هذه الخطة، ولكن البداية يجب أن تكون من عندنا".

ولفت حسن إلى ضرورة أخذ المصل حال عَضِّ شخص من الكلاب، بغض النظر عن كونه لديه شعار أم لا، مؤكدًا أن عدد حقن المصل تناقص من 21 إلى خمس حقن فقط الآن في العضل أو في الكتف، ولم يعد هناك حقن في البطن.

وأكمل حسن: "إذا تم عَضُّ الكلب في نفس العام الذي أُخِذ فيه المصل، تصل عدد الحقن إلى ثلاث فقط".

وأكد نقيب البيطريين ضرورة أخذ لقاح في حال الخربوش من الكلب؛ لأن الإصابة قد تؤدي إلى الوفاة مباشرة بسبب السعار، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يسري على القطط باستثناء القطط التي تُرَبَّى في المنزل بشكل أليف.