شهدت ليلة أمس الأحد، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

قضية أرض نادي الزمالك.. متحدث الرياضة يكشف عن إجراء حال ثبوت إهدار للمال العام

قال محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، إن ثبوت إهدار المال العام في قضية أرض نادي الزمالك سيترتب عليه تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة النادي.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، أضاف الشاذلي أن أي تصرف من نادي الزمالك فيما يخص الأرض والإنشاءات يجب أن يكون بموافقة رسمية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

"توخوا الحذر".. الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة، محذرةً من انخفاض كبير في درجات الحرارة وعودة الأجواء الشتوية.

وقالت غانم في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز": "إن البلاد تشهد حالة من الانخفاض الكبير في درجات الحرارة نتيجة منخفض جوي في طبقات الجو العليا". وأضافت أن هذا المنخفض يصاحبه فرص لسقوط الأمطار على عدة مناطق.

هل نشهد تحريكًا في أسعار شرائح الكهرباء قريبًا؟.. المتحدث يجيب

نفى منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، صحة ما تردد حول تغيير عدادات الكهرباء أو زيادة أسعارها.

وقال عبد الغني، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة": "شرائح استهلاك الكهرباء ليس فيها أي تغيير"، مؤكدًا أن هذا التوضيح يتماشى مع التصريح الرسمي السابق لرئيس مجلس الوزراء بأنه لا تغيير في أسعار الكهرباء، مطمئنًا الجمهور بثبات الأوضاع حاليًا.

مخالفات خطيرة في أرض الزمالك.. أحمد موسى: بيع مبانٍ قبل البناء و780 مليون جنيه مصيرها مجهول

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن بيان النيابة العامة بشأن أرض نادي الزمالك في 6 أكتوبر يمثل نقطة تحول كبيرة في القضية.

وقال "موسى"، في برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، إن النيابة تواصل تحقيقاتها منذ أشهر بعد بلاغات متعددة، مضيفًا أن نسبة التنفيذ على الأرض لا تتجاوز 2% رغم مرور سنوات طويلة على التخصيص.

