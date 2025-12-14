كتب- محمد سامي:

وجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، برفع كفاءة التشغيل داخل شركات المضارب، وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة، وتطوير أساليب العمل بما ينعكس إيجابيًا على جودة المنتج النهائي واستقرار المعروض، مشددًا على ضرورة الالتزام بخطط الصيانة الدورية، وتحديث خطوط الإنتاج، وتحقيق أعلى معدلات الانضباط داخل الشركات التابعة.

جاء هذا خلال الاجتماع الموسع الذي عقده، الدكتور شريف فاروق، اليومالأحد، مع رؤساء مجالس إدارات شركات المضارب التابعة لـ الشركة القابضة للصناعات الغذائية، في إطار متابعة أداء الشركات وتعزيز كفاءة منظومة الإنتاج، بما يضمن توافر السلع الأساسية واستقرارها في الأسواق، وعلى رأسها الأرز.

وحضر الاجتماع وليد أبو المجد نائب وزير التموين، والدكتور علاء ناجي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لـ الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، وسارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، إلى جانب المهندس علي عبد العزيز مستشار المطاحن، والمهندس عمرو مصطفى رئيس قطاع المخازن بالشركة القابضة.

وأوضح الوزير أن المرحلة الحالية تتطلب تنسيقًا كاملًا بين وزارة التموين، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشركات التابعة، لضمان تحقيق المستهدفات الاستراتيجية للدولة في تأمين السلع الغذائية الأساسية، مؤكدًا أن الوزارة تتابع بشكل مستمر أداء الشركات لتحقيق الكفاءة الاقتصادية وخدمة المواطنين، والحفاظ على استقرار الأسعار.

وشهد الاجتماع استعراض موقف المخزون الحالي من الأرز، وخطط العمل خلال الفترة المقبلة، والتحديات التي تواجه شركات المضارب، إلى جانب مناقشة سبل تطوير منظومة التخزين والنقل، بما يسهم في تقليل الفاقد وتحسين كفاءة التداول داخل المنظومة.

وشدد وزير التموين على ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، ورفع تقارير دورية عن معدلات الإنتاج والتوريد ومستويات المخزون، والتعامل الفوري مع أي معوقات، مؤكدًا أن تطوير شركات المضارب يمثل أحد الركائز الأساسية لمنظومة الأمن الغذائي، بما يضمن استمرار توافر الأرز للمواطنين بجودة مناسبة وأسعار مستقرة.