نقيب البيطريين يوجه رسالة عاجلة للرئيس السيسي

كتب : محمد شاكر

10:14 م 15/12/2025

الدكتور مجدي حسن، نقيب الأطباء البيطريين

وجه الدكتور مجدي حسن، نقيب البيطريين، رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ مطالبًا بضرورة الارتقاء بمنظومة الطب البيطري في مصر.

جاء ذلك خلال بودكاست "أسئلة حرجة"، الذي يقدمه الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونستلو، شيفت).

وقال حسن: "إننا نثمِّن دور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونرى ما يقوم به من مجهود".

وأضاف حسن: "إننا نريد نظرةً مُتفحِّصةً لمنظومة الطب البيطري، ونحتاج لتوجيهات فخامتك لتطوير المنظومة التي وضعتها الدولة لتحقيق الهدف الذي تسعى إليه".

الدكتور مجدي حسن الرئيس السيسي منظومة الطب البيطري

