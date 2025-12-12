أكد الإعلامي عمرو أديب أن نسب المشاركة في انتخابات مجلس النواب الجارية منخفضة بشكل مقلق، مشيراً إلى أن بعض المرشحين حصلوا على أصوات أقل مما لو أقاموا عزومة رمضانية أو فرحاً.

وقال أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إن المرحلة الأولى سجلت حضوراً بين 18 و22%، والثانية أقل قليلاً، مضيفًا أن إعادة الانتخابات في بعض الدوائر كشفت عن تكاسل مجتمعي واضح رغم تراجع تأثير المال السياسي.

وعقب مقدم "الحكاية": "فيه مرشح في النواب جاب رقم لو كان عامل عزومة في رمضان أو فرح لابنه كان جاله أكتر.. الناخبين والحضور راحوا فين؟".

أوضح أديب أن "الفيتو الرئاسي" كان قرارًا صائبًا للحفاظ على نزاهة العملية، مشيرًا إلى أن نسب الحضور في انتخابات النوادي أعلى بكثير من البرلمانية.

وتابع الإعلامي عمرو أديب أن غياب المشاركة يعني ضعف الحياة السياسية والأحزاب، مؤكدًا أن الانتخابات تُجرى ليعبر الشعب عن رأيه من خلال ممثليه.

وأكد الإعلامي، أن أعلى نسب حضور سابقة كانت عندما شعر المصريون بخطر على البلد، كما في 2011 و2014.

وأشار أديب إلى ضرورة وجود عقل سياسي يخطط لتنشيط الحياة السياسية خلال الـ5 سنوات المقبلة، داعياً إلى تنفيذ خطوات حقيقية لإشراك الشباب والمواطنين بدلاً من الحوارات غير المنفذة.

اقرأ أيضا:

بدء تحصيل تذاكر ركوب لأتوبيسات النقل الداخلي بالعاصمة الإدارية يناير المقبل

الصحة: غلق 18 مركزًا لعلاج الإدمان في المقطم للعمل بدون ترخيص

أمطار على القاهرة.. تنويه عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

نقيب البيطريين يكشف مفاجأة عن السعر العادل لكيلو اللحمة