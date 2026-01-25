إعلان

أنا اللي غلطان لما بمشي وراكم.. أديب يعلق على شكاوى سرعة نفاد باقات الإنترنت

كتب- حسن مرسي:

01:46 ص 25/01/2026

الإعلامي عمرو أديب

علق الإعلامي عمرو أديب على تصريحات المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع الاتصال المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بشأن الشكاوى المتعلقة بسرعة نفاد باقات الإنترنت

خلال برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أعرب عن إحباطه من طريقة تعامل المسؤولين مع الشكاوى الجماهيرية.

وقال أديب ساخرًا: "انتوا كمان ما بتشتكوش.. وانا اللي يطلع شكلي بقى راجل عايز يعمل مشكلة في البلد ودوشة.. انا اللي غلطان".

وأضاف موجهًا حديثه للمسؤولين: "أنا اللي غلطان لما بمشي وراكم.. المسؤول بيقول الشكاوى لا تذكر!.. انتم بتحطوني في مواقف بايخة قدام الناس وقدام المسؤولين".

وأشار الإعلامي عمرو أديب، إلى أنه يظهر ببرنامجه كطرف يثير المشاكل في حين أن دوره ينحصر في نقل شكاوى المواطنين التي يغلي بها الفضاء الإلكتروني.

وعلق: "تعب.. وهرِمْت"، في إشارة إلى تكرار مثل هذه المواجهات دون تحقيق تقدم ملموس في حل المشاكل المطروحة من الجمهور.

وقدم المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع الاتصال المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خلال مداخلته بالبرنامج أرقامًا رسمية تفيد بندرة الشكاوى، قائلًا: "الشكاوى المتعلقة بمشاكل الإنترنت تحديدًا لم تتجاوز 2000 فقط، من أصل 14 مليون خط مشترك نشط".

وأكد أديب أن صرخات المواطنين المستمرة على منصات التواصل تشير إلى مشكلة حقيقية تتطلب اعترافًا وإجراءات أكثر جدية من الجهات المنظمة.

الإعلامي عمرو أديب محمد إبراهيم القومي لتنظيم الاتصالات سرعة نفاد باقات الإنترنت

