"الرجل الحنين رزق".. مفيدة شيحة ترد على تصريحات زوجة هاني رمزي

كتب : مصراوي

07:09 م 01/12/2025

الإعلامية مفيدة شيحة

قالت مفيدة شيحة، إن زوجة الفنان هاني رمزي كانت مع زوجها في مهرجان بشرم الشيخ، وردت على سؤال أحد الصحفيين عن سر قوة العلاقة مع زوجها الفنان، لترد بأن زوجها رجل حنين وهذا سبب قوي للعلاقة الناجحة على حد تعبيرها.

وأضافت الإعلامية مفيدة شيحة، خلال تقديمها "برنامج الستات" المذاع عبر "قناة النهار وان": الرجل الحنين يتحب والرجل الحنين فعلا رزق ويأتي يطبطب على القلب في وقت شديد الصعوبة، وهذا الرجل يحترم الطرف الآخر وكريم ويعطي مساحة من الحرية ويعلي من شأنك وهو زوج كلنا نتمناه.

وتابعت الإعلامية مفيدة شيحة، أنا أرى الرجل الحنين يتحب أكثر من الرجل الغني أو الوسيم وهذا الشخص عمره ما يكسر بخاطر المرأة.

مفيدة شيحة زوجة هاني رمزي

