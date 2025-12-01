تعيين اللواء ياسر أسعد رئيسًا لمجلس إدارة مشروع الحدائق المتخصصة

أصدر الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة قرارًا بتكليف اللواء ياسر أسعد للعمل رئيسًا لمجلس ادارة مشروع الحدائق المتخصصة بمحافظة القاهرة.

وكان محافظ القاهرة، افتتح معرض الأسر المنتجة الذى تقيمه المحافظة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بحى عين شمس لتشجيع المرأة على ريادة الأعمال ودعم ذوى الهمم.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة حريصة على إقامة مثل هذه المعارض من أجل تحفيز الأسر على إقامة مشروعات خاصة بهم وتشجيعهم على تبنى فكر ريادة الأعمال من أجل تعظيم الاستفادة من الطاقات والمهارات الموجودة لديهم لتوفير دخل مناسب، باعتبار ذلك عنصر أساسى في تنفيذ خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ التي تقوم بها الدولة ومن أجل المساهمة فى القضاء على البطالة وتوفير فرص عمل مناسبة.