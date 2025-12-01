وزير الإنتاج الحربي يلتقي وزير الصناعات الدفاعية لدولة أذربيجان -(صور)

التقى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، فوجار مصطفييف وزير الصناعات الدفاعية لدولة أذربيجان.



جاء ذلك بجناح الوزارة ضمن فاعليات اليوم الأول من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2025" المقام بمركز مصر للمعارض الدولية، في الفترة من 1 حتى 4 ديسمبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.



وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي، على عمق العلاقات التى تربط الدولتين والتى شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية خاصةً عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعاصمة أذربيجان "باكو" عام 2023 والتي دشن خلالها مسارًا جديدًا للعلاقات بين البلدين يقوم على الشراكة الإستراتيجية والتعاون في كافة المجالات، والتي شهدت المزيد من الزخم عقب زيارة رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف لمصر خلال العام الماضي.



وقام الوزير محمد صلاح، بإستعراض الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية للشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي والتي يتبعها عدد (15) شركة صناعية، بالإضافة إلى شركة للإنشاءات، وأخرى لنظم المعلومات، ومركز للتميز العلمي، والتكنولوجي، وشركة للصيانة، وقطاع للتدريب ومركز طبي وميادين اختبار للذخيرة والأسلحة وأكاديمية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، وهو ما يجعلها ضلعًا مهمًا في الصناعة الوطنية.



وأكد أن الدور الأساسي للوزارة يتمثل في تلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة بالمنتجات العسكرية (من ذخائر صغيرة ومتوسطة وثقيلة، وأسلحة، ومعدات، ودبابات ومركبات مدرعة، وأنظمة إلكترونية متطورة) والتي يتم عرض نماذج متنوعة منها بجناح الوزارة في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2025".



ولفت إلى أنه يتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركات التابعة للوزارة لتصنيع منتجات مدنية بجودة عالية وأسعار تنافسية، والمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة.



وأكد الوزير أن وزارة الإنتاج الحربى تحرص على الانفتاح والتعاون مع كافة الشركات العالمية العاملة فى مختلف مجالات التصنيع وذلك في ضوء اهتمام الوزارة بكل ما يخص الصناعة وتوسيع دائرة منتجاتها العسكرية والمدنية ورفع جودتها وقدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالسعي إلى توطين أحدث تكنولوجيات التصنيع بمختلف المجالات، معربًا عن تطلعه إلى عقد شراكات مثمرة بين شركات الإنتاج الحربي وشركات دولة أذربيجان التي تعمل في مجالات تصنيعية مماثلة بما يعود بالنفع على الجانبين.



من جانبه عبر فوجار مصطفييف، وزير الصناعات الدفاعية لدولة أذربيجان، عن سعادته بعقد هذا اللقاء، مضيفًا أن دولة أذربيجان تشارك في النسخة الرابعة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2025" من خلال شركة “Azersilah” القابضة للصناعات الدفاعية وهي مؤسسة مملوكة بالكامل للدولة تحت إشراف وزارة الدفاع بجمهورية أذربيجان، وتقوم الشركة بإنتاج وبيع واستيراد مجموعة واسعة من منتجات صناعة الدفاع، كما أن لديها دور كبير في الدفاع وحفظ الأمن داخل جمهورية أذربيجان.



وأكد "مصطفييف" أن الشركات الأذرية مهتمة بالتعاون مع "الإنتاج الحربي" وذلك فى إطار ما تتميز به شركاتها ووحداتها التابعة من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبشرية وبحثية وبنية تحتية على أعلي مستوي بالإضافة إلى ما تتمتع به من دقة وسرعة في أداء الأعمال الموكلة إليها واشتراكها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر والتي تمثل مقومات يمكن الإستفادة منها فى تعزيز أوجه التعاون المستقبلية بين الطرفين خاصة في مجال التصنيع العسكري.