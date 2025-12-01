صور.. محافظ القاهرة يفتتح معرض الأسر المنتجة بعين شمس

خلال نوفمبر.. "الزراعة": ضبط أكثر من 682 طنًا من اللحوم غير الصالحة

افتتح إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، معرض الأسر المنتجة الذي تقيمه المحافظة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بحي عين شمس لتشجيع المرأة على ريادة الأعمال ودعم ذوي الهمم.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن المحافظة حريصة على إقامة مثل هذه المعارض من أجل تحفيز الأسر على إقامة مشروعات خاصة بهم وتشجيعهم على تبني فكر ريادة الأعمال من أجل تعظيم الاستفادة من الطاقات والمهارات الموجودة لديهم لتوفير دخل مناسب، باعتبار ذلك أحد العناصر الأساسية في تنفيذ خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 التي تقوم بها الدولة ومن أجل المساهمة في القضاء على البطالة وتوفير فرص عمل مناسبة.

وتضمن المعرض منتجات الحفر على الجلود والمشغولات النحاسية وأعمال الكروشيه والتريكو وصناعة الحقائب والمفروشات.

شهد المعرض، منى البطراوي، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وعدد من قيادات المحافظة.

