احتفى مرصد الأزهر، بشهيد الشهامة حسن الجزار الذي لقي مصرعه بعد إنقاذ ١٣ فتاه من الغرق عقب سقوط الميكروباص في مصرف بمحافظة الإسماعيلية.

وقال المرصد، إن حسن الجزار قصة بطل فضل الإيثار حتى الرمق الأخير، فهناك أشخاص يتركون بصمة في الحياة بحجم إنسانيتهم وشجاعتهم.

وأوضح أنه في طريقه إلى عمله، لم يتردد الشاب الثلاثيني "حسن الجزار" لحظة واحدة عندما رأى سيارة ميكروباص تغرق، ولم يفكر في نفسه أو في عواقب الموقف، بل هرع مسرعًا ليقوم بعمل بطولي يخلد في ذاكرتنا جميعًا، وينقذ 13 فتاة من طالبات الجامعة واحدة تلو الأخرى.

وتابع:"خرجت الفتيات سالمات، لكن قواه خانته بعد هذا المجهود العظيم، ليغيب عن المشهد ويرحل بعد أن ضرب أروع مثال في الشجاعة والإيثار والبطولة الحقيقية، وقصة حسن الجزار تذكرنا أن الواجب الإنساني يقتضي عدم الوقوف بسلبية أمام خطر يهدد الآخرين، فموقفه دليل على أن المساعدة وعدم التردد يمكن أن يصنع المعجزات ويُنقذ أرواحًا على وشك الموت المحقق.

وأوضح:"ولنتذكر أن الرحمة لا تنتظر الإذن، والشهامة لا تعرف التردد، ولنتعلم من بطولته.. ولنجعل مساعدة الغير مبدأ في حياتنا، إيد على إيد تساعد، وبادر بالخير دائمًا.