الطقس غدا.. الأرصاد: انخفاض ملحوظ في الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، لافتة إلى أن درجات الحرارة خلال الـ48 ساعة المقبلة على القاهرة تتراوح بين 22 و23 درجة.

وأضافت غانم أن تراجع الحرارة نتيجة وجود كتلة هوائية قادمة من البحر المتوسط، ما يجعل الأجواء شتوية أكثر من المعتاد، وأصبحنا نشعر بالبرودة خلال فترات النهار.

وتابعت: بالنسبة للأمطار فهي متواجدة معنا خلال اليومين المقبلين على السواحل الشمالية والوجه البحري، وتكون أمطار خفيفة وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

وأشارت إلى وجود نشاط للرياح على أغلب المناطق يعمل على الإحساس بدرجات حرارة أقل حيث يكون الطقس بارد على أغلب المناطق ليلا.

وأكدت غانم أنه يجب ارتداء الملابس الشتوية وخاصة في فترات الليل والصباح الباكر بسبب الأجواء الباردة.

