تناولت برامج التوك شو، مساء الأحد، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها..

سرد الإعلامي محمود سعد، قصة مؤثرة لشاب يدعى حسن، ضحى بحياته لإنقاذ 13 شخصاً من الغرق في حادث ميكروباص، معبرًا عن استغرابه وحزنه لعدم تحول هذه القصة إلى "تريند" إعلامي على عكس قصص أخرى وصفها بأنها غير ذات قيمة

أكدت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، أن المشهد الانتخابي الحالي يكشف عن مشكلة حقيقية تتطلب معالجات جذرية، معتبرة أن النتائج الحالية للانتخابات لا تعكس الإرادة الحقيقية للمواطن.

اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن القانون الجديد للتأمينات والمعاشات، الذي بدأ تطبيقه منذ خمس سنوات، يهدف إلى تحقيق زيادة تدريجية في قيمة المعاشات، بحيث يمكن أن تصل إلى 80% من آخر راتب للمؤمن عليهم الذين أتموا مدة الاشتراك الكاملة

دعا المستشار بهاء أبو شقة، إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على الأخطاء التي أدت إلى إلغاء نتائج عدد كبير من الدوائر في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، مشيرًا إلى أن هذه الدعوة جاءت بعد أن قضت المحكمة الإدارية العليا بإلغاء نتائج 30 دائرة، بالإضافة إلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإلغاء نتائج 19 دائرة من المرحلة الأولى للانتخابات.

أكد الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، أن المشاركة في الانتخابات ليست مجرد حق، بل واجب وطني يتطلب من المواطنين الإدلاء بأصواتهم بمسؤولية، مؤكدًا أن العملية الانتخابية يجب أن تتم وفق أعلى درجات الشفافية والحياد لضمان نتائج تعبّر عن الإرادة الشعبية