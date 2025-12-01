شهدت ليلة أمس الأحد، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

التقديم بعد ساعات.. شروط حجز شقق الإسكان التعاوني وأماكن الوحدات

تبدأ الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، إجراءات حجز 253 وحدة سكنية، وتحديدا خلال الفترة من 1 إلى 25 ديسمبر 2025.

وأكدت الهيئة أن كراسات الشروط ستكون متاحة في مقر الهيئة في 3 ش سمير عبد الرؤوف – امتداد مكرم عبيد – مدينة نصر أو بمقر فرع الهيئة بمحافظة السويس بالعنوان حي فيصل – تعاونيات الدلتا – عمارة 7 – شقة 4، مقابل 500 جنيه للكراسة.

مصدر بمحافظة القاهرة: ندرس تشغيل السيارة بديل "التوك توك"

قال مصدر مسؤول بمحافظة القاهرة، إن المحافظة تدرس تشغيل السيارة بديلة التوك توك في مختلف أحياء العاصمة.

وأضاف المصدر، في تصريحات لمصراوي، اليوم الأحد، أنه حتى هذه اللحظة لم يتم اتخاذ قرار نهائي في هذا الشأن.

رئيس التأمينات: المعاشات سترتفع تدريجياً لـ80% من آخر راتب وفقًا للقانون الجديد

أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن القانون الجديد للتأمينات والمعاشات، الذي بدأ تطبيقه منذ خمس سنوات، يهدف إلى تحقيق زيادة تدريجية في قيمة المعاشات، بحيث يمكن أن تصل إلى 80% من آخر راتب للمؤمن عليهم الذين أتموا مدة الاشتراك الكاملة.

محمود سعد: "كارثة الغش" تهدر أموال التعليم.. الدروس الخصوصية نتيجة حتمية لفشل المنظومة

علق الإعلامي محمود سعد على المشكلات الأخيرة التي شهدتها المدارس من تحرش وتنمر وإهانة للمدرسين.

وقال محمود سعد خلال بث مباشر عبر صحفته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": إنه غالباً ما يجري حوارات مع أطفال يعملون في ورش ومحال ومطاعم خلال أيام الدراسة، وعند سؤال هؤلاء الأطفال عن ذهابهم للمدرسة، تكون الإجابات صادمة، "مش دايماً بنروح المدرسة وبننجح بالغش".

العظمى بالقاهرة 23 درجة.. الأرصاد: غدًا طقس معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلا

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الاثنين، طقس معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة في أول الليل بارد في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

