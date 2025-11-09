الزمالك "مش في أحسن حالاته".. لميس الحديدي تحتفل بفوز الأهلي بالسوبر

احتفت الإعلامية لميس الحديدي، بفوز النادي الأهلي بلقب كأس السوبر المصري، على حساب غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 2-0 في المباراة التي أُقيمت بالإمارات.

وفي تعليقها عبر برنامجها "الصورة" على شاشة "النهار"، أكدت الحديدي أن الفوز بالسوبر يمثل إنجازاً يسعد مشجعي الأهلي، قائلة: "بيبقى شيء سعيد أن نشجع فريقًا دائمًا يهدف للفوز، ولديه القدرة على الفوز، وقادر على الشغل على الأرض، صحيح أداؤه مش دايمًا بيكون هايل".

وأشارت الحديدي، إلى أن الأهلي بدأ المباراة بضغط قوي "منذ الدقيقة الأولى"، لافتة إلى أن الفريق لديه بعض المشكلات في الدفاع وفي النهاية الخاصة بالتهديف".

وفي المقابل، ذكرت أن الزمالك "مش في أحسن حالاته"، لكنه "قدر يصمد جزءًا كبيرًا من الشوط الأول ثم تراجع كثيرًا بعد الهدف الأول".

وأكدت لميس الحديدي أن الأهلي بهذا الفوز يحصد لقبه الـ16 في السوبر المصري والخامس على التوالي.

كما أشادت بأداء الفريقين الهجومي والمفتوح، قائلة : هدف بن شرقي عظيم"، مشيدة بالتمريرة الحاسمة الرائع من زيزو في أول بطولة له مع الأهلي".

وتابعت: هدف مروان عطية رائع"، والثنائي زيزو وبن شرقي يمثلان صفقة مهمة" للأهلي، بينما رأت أن مستوى تريزيجيه لم يكن في "أعظم حالاته" خلال اللقاء.