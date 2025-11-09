قال محمد هاني، نائب رئيس تحرير الشرق الأوسط، إننا بدأنا التحول الرقمي في 2019، وبشكل عام يجب على المؤسسات التدريب اليومي لمعرفة أسباب التراجع أو التأخر ومعالجتها سريعًا.

وأضاف خلال الجلسة الختامية لمنتدى مصر للإعلام 2025، والتي تُعقد تحت عنوان "هل نحن على الطريق الصحيح؟"، إنه يجب على الوسيلة الإعلامية تحديد الجمهور واحتياجاته ورغبته في المعرفة، لافتًا إلى أن الذكاء الاصطناعي له استخدامات كثيرة غير إنتاج المحتوى، فيمكنه التحليل والعمل خلف الشاشة لمساعدة العاملين على دراسة الجمهور وفقًا للمعايير المهنية السليمة.

وتابع: "الصناعة الإعلامية مرت بتحولات وتحديات سابقة وتمكنت من تجاوزها، ويجب أن ننظم استخدامات الذكاء الاصطناعي، ونستفيد منه مثلاً في تحسين محركات البحث ودراسة الخوارزميات، وبعض المؤسسات تعتبر أن استخدامه يخفض النفقات من خلال الإنتاج، ولكن الأمر يحتاج للدراسة، ويجب تدريب الصحفيين على استخدام التقنيات وتعريفهم بالمسموح والقيم التي يجب مراعاتها".