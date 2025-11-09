صور.. مصادرة عدد من مركبات التوك توك بالقاهرة تنفيذًا لقرار حظر السير

قال بيان صادر عن محافظة القاهرة، إن إبراهيم صابر محافظ القاهرة، شدد على جميع رؤساء الأحياء التنسيق مع الإدارة العامة للمرور، لشن حملات يومية لإيقاف مركبات التوك توك المخالفة لخط السير والتحفظ عليها بالأحياء، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات المقررة قانونا قبلها بالعرض على الجهات القضائية المختصة.

كما شدد محافظ القاهرة على استمرار حملات منع سير اسكوتر الأطفال الكهربائى في الشوارع ومصادرته على الفور، مع اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال أي محل تجاري يقوم ببيعه، باعتباره من الألعاب الخطرة التي تهدد سلامة الأطفال.

وأكد محافظ القاهرة، أن قرار منع سير سكوترات الأطفال في شوارع القاهرة يأتي ضمن عدة إجراءات تهدف لإعادة الانضباط للشارع من بينها حظر سير مركبات التوكتوك في الشوارع الرئيسية.

وفي هذا السياق شنت الأجهزة التنفيذية بأحياء المقطم، وحلوان، والمعصرة، والسيدة زينب، حملات أسفرت عن مصادرة 28 مركبة توك توك لسيرهم في الشوارع الرئيسية، والتحفظ عليهم بمعرفة شرطة المرور، كما تم التحفظ على 11 اسكوترًا وجدت بالشوارع بالمخالفة لقرار محافظ القاهرة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.