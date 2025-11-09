مراسلة القاهرة الإخبارية: صحفيو غزة يحتاجون للدعم النفسي والقانوني



انطلقت منذ قليل، ندوة "غزة: التغطية مستمرة"، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى مصر للإعلام.



ويشارك في الندوة السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية، يوسف الأستاذ، مدير الأخبار، قناة الغد، وتدير الجلسة آية عبد الرحمن شاهين، مذيعة من قناة إكسترا نيوز.



ومن جانبها أكدت دانا أبو شمسية، أن الصحفيون الميدانيون في غزة يحتاجون المزيد من التدريب على التغطية في مناطق الصراع، كما يحتاجون إلى دعم نفسي كبير، لأننا ننهار آخر اليوم، بعد مشاهد القتل والتدمير التي نراها طوال الوقت.



وقالت: تعرضت لاعتداءات متكررة من القوات الإسرائيلية، عندما حاولت تغطية المظاهرات الإسرائيلية ضد نتانياهو، ولذا نحتاج إلى من يقف بجوارنا في الحرب الإجرامية، مطالبة بضرورة الدعم القانوني الذي يرهق الصحفيين في القدس حال تعرضهم لمحاولات اعتقالهم وتوقيفهم من قبل قوات الاحتلال.



يذكر أن منتدى مصر للإعلام هو منتدى سنوي مستقل انطلق عام 2022 في القاهرة، ومنصة دولية للمعارف الإعلامية المتطورة وبناء القدرات والكوادر المؤهلة، كما يعمل على تطوير بيئة العمل الإعلامي في مصر والمنطقة.



كما انطلقت أمس السبت، فعاليات النسخة الثالثة من منتدى مصر للإعلام، التي يقام تحت عنوان "2030.. من سيستمر؟" بمشاركة أكثر من 2500 صحفي من مصر والمنطقة وأنحاء العالم.