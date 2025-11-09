وزير الكهرباء لـ"مصراوي": تحصيل 13 مليار جنيه سرقات تيار خلال 20 شهرًا

كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن نجاح شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية في تحصيل نحو 13 مليار جنيه خلال عام و8 أشهر، مقابل قيمة محاضر سرقات التيار الكهربائي التي تم ضبطها بمعرفة الإدارات المختصة في الشركات التابعة.

وأوضح عصمت، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، اليوم الأحد، أن هذا المبلغ يمثل زيادة ملحوظة في معدلات التحصيل مقارنةً بالأعوام السابقة، نتيجةَ تشديد إجراءات المراقبة الميدانية وتفعيل منظومة التحصيل الإلكتروني، إلى جانب التنسيق المستمر مع أجهزة الشرطة؛ لضبط المخالفين.

وأكد الوزير أن حملات مكافحة سرقات التيار تأتي في إطار خطة الدولة للحد من الفاقد التجاري والفني في الشبكة الكهربائية، والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين، مشيرةً إلى أن تلك الجهود أسهمت في تحسين كفاءة الشبكة وتوفير موارد مالية إضافية لقطاع الكهرباء.

وأضاف عصمت أن شركات التوزيع مستمرة في تفعيل آليات الضبطية القضائية، وتكثيف الحملات اليومية بمختلف المحافظات؛ لضمان استدامة التيار الكهربائي وترشيد استهلاك الطاقة.