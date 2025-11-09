أجواء خريفية وشبورة كثيفة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود خلال الساعات المقبلة طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على جنوب سيناء، وجنوب البلاد، معتدل الحرارة في أول الليل، مائل للبرودة في آخره.

وحذرت الأرصاد من الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

كما تظهر السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر.