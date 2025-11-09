"أنغام من قلب التاريخ".. دار الكتب تحتفي بالموسيقى المصرية القديمة

تنظم دار الكتب والوثائق القومية، ندوة بعنوان "أنغام من قلب التاريخ"، في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح غد الاثنين الموافق ١٠ نوفمبر، وذلك في قاعة علي مبارك بدار الكتب.

تتناول الندوة الموسيقى المصرية القديمة وأثرها في حياة المصريين القدماء، وتبحث في نشأة الموسيقى وأثرها في الثقافة الإنسانية منذ عصور ما قبل التاريخ، ودورها في الطقوس الدينية والحياة اليومية، كما تسلط الضوء على إسهام موسيقى المصريين القدماء وآلاتهم في تطور الموسيقى في العالم القديم.

يشارك في الندوة كل من: الدكتور ميسرة عبد الله حسين، أستاذ الآثار والديانة المصرية القديمة بكلية الآثار جامعة القاهرة، الدكتور طارق سيد توفيق، أستاذ الآثار المصرية القديمة بكلية الآثار جامعة القاهرة، ويتناول محور مناظر العزف على الآلات الموسيقية والغناء في مصر القديمة، وتدير الندوة رشا أحمد، مدير قاعة الموسيقى بدار الكتب.

كما تُقام على هامش الفعالية ورشة فنية لعمل جدارية عن الآلات الموسيقية في مصر القديمة، تقدمها الفنانة مروة محيي، مدير متحف راتب صديق، بمشاركة الجمهور.

وتأتي هذه الندوة في إطار حرص دار الكتب والوثائق القومية على ربط التراث الفني بالموروث الحضاري المصري وإبراز دور الموسيقى في تشكيل هوية الإنسان المصري عبر العصور.