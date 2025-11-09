تضع وزارة الصحة والسكان اللمسات الأخيرة على الاستعدادات لانطلاق فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC'24) في نسخته الثالثة، والمقرر إقامته تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2025 بقاعة مؤتمرات فندق سانت ريجيس بالعاصمة الإدارية الجديدة.

يُعد المؤتمر أحد أبرز المنصات الدولية التي تجمع القادة وصنّاع السياسات والخبراء ورواد الابتكار لبحث التحديات والفرص في مجالات الصحة الشاملة، الديناميكيات السكانية، الهجرة، السياحة الصحية، تمكين الشباب، التعليم، الذكاء الاصطناعي، واقتصاد الرعاية، بهدف وضع رؤى وسياسات مستدامة تعزز الكرامة الإنسانية والمساواة والتنمية الشاملة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

ويأتي المؤتمر هذا العام ليؤكد التزام الدولة بدفع عجلة التنمية البشرية الشاملة والمستدامة، من خلال معالجة التحديات السكانية والصحية والاجتماعية، واستثمار الطاقات البشرية في بناء المستقبل.

ويسعى المؤتمر إلى تحفيز صياغة سياسات عملية تستند إلى العدالة والابتكار، مع تعزيز الشراكات المجتمعية لبناء مجتمعات مرنة وشاملة، قادرة على مواجهة تحديات المستقبل بثقة واستدامة.

تتضمن أهداف النسخة الثالثة من المؤتمر هذا العام تعزيز التنمية البشرية المستدامة من خلال الاستثمار في التعلم مدى الحياة، والمهارات الرقمية، وضمان المساواة في فرص التعليم والعمل للجميع، وتعزيز العدالة الصحية والاجتماعية عبر توسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة، ودمج المحددات الاجتماعية للصحة ضمن السياسات العامة، مع إعطاء الأولوية لحماية الفئات الأكثر ضعفًا.

كما تتضمن الأهداف تمكين الأجيال كافة عبر دعم المشاركة الفعالة في المجتمع، وتشجيع الشيخوخة الصحية والمنتجة، وإتاحة الفرص الكاملة لإطلاق طاقاتهم في مسارات التنمية.و تعزيز الهوية والتماسك الاجتماعي من خلال توظيف الثقافة والرياضة كوسائل فعالة لبناء الانتماء المجتمعي، وتعزيز المرونة والمشاركة المدنية، والاستجابة للتحديات العالمية المرتبطة بالهجرة، والتغير البيئي، والهشاشة السكانية، عبر تبني حلول مبتكرة قائمة على المعرفة، تتماشى مع التحولات العالمية الراهنة.

وفق بيانات وزارة الصحة، استطاع المؤتمر في نسخته السابقة (PHDC’24) أن يحقق إنجازات استثنائية، حيث استقطب أكثر من 1100 قائد عالمي و38,000 مشارك حضوريًا وافتراضيًا، مما عزز دوره كمحفل عالمي للحوار متعدد القطاعات.

أثمر عن إطلاق مبادرات تعاونية وتوصيات سياسية رائدة، ساهمت في تشكيل أجندات إقليمية وعالمية تدعم الاستثمار في رأس المال البشري عبر التعليم، الصحة، والحماية الاجتماعية.

وتقيم وزارة الصحة والسكان معرض Smart Digital Health Gate ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية في نسخته الثالثة PHDC’25

المعرض يسلط الضوء على ثلاث ركائز رئيسية للتحول الرقمي: السجل الصحي الوطني الموحد لكل مواطن، يشمل تاريخه الصحي والفحوصات والأدوية والإحالات، والمنصة الوطنية للتكامل، التي تربط مقدمي الخدمة عبر جميع مستويات الرعاية، وحوكمة البيانات، لضمان الخصوصية ورفع الثقة العامة في المنظومة الصحية.

ويقدم المعرض المصاحب، تجربة تطبيقية للتحول الرقمي، تشمل: عروضًا حية لرحلة المواطن من التسجيل حتى المتابعة، محاكاة تكامل فعلي بين العيادات والمختبرات والصيدليات ومراكز الأشعة، خريطة تنفيذية على مراحل توضح التوسع الوطني للبنية التحتية الرقمية، منطقة مخصصة لعرض أدوات الجودة والاعتماد ومؤشرات العدالة الصحية.